Jenifer e Hugo vão ficar juntos em Vai na Fé?

Jenifer e Hugo viveram um romance em Vai na Fé que foi estragado quando o rapaz, interpretado por MC Cabelinho, precisou fugir de Piedade e piorou depois que a filha de Sol (Sheron Menezzes) descobriu que o amado ameaçou uma vítima de Theo. Neste meio tempo, a personagem de Bella Campos acabou envolvida com Eduardo (Matheus Abreu), mas seu coração voltará a ficar mexido por Hugo nos próximos capítulos, quando o rapaz correr risco de morte.

O que vai acontecer com Jenifer e Hugo na novela Vai na Fé

Nas próximas cenas da novela Vai na Fé, Hugo será baleado pela polícia durante o falso sequestro de Rafa (Caio Manhente) e por isso vai parar no hospital. Os resumos adiantam que Jenifer ficará desesperada ao descobrir que Hugo levou um tiro e por isso a dupla acabará se aproximando novamente.

Com medo do destino do ex-namorado, Jenifer pedirá ao pastor Miguel (Adriano Canindé) para visitar Hugo no hospital. Por lá, ao pensar que ele está desacordado na cama de hospital, ela vai se declarar para o rapaz. No entanto, o personagem de Cabelinho ouvirá todas as palavras da amada, por isso, as esperanças de Hugo serão alimentadas e ele tentará se reaproximar de Jenifer e prometerá que vai lutar pelo coração da moça.

Enquanto isso, Jenifer ficará confusa. Seu coração terá dúvidas após visitar Hugo no hospital e ela será sincera com Eduardo. A moça vai abrir o coração para o missionário e revelará que o encontro com Hugo após a situação que quase resultou na morte do rapaz a deixou mexida.

Jenifer e Hugo ainda não ficarão juntos em Vai na Fé logo após o tempo do rapaz no hospital, mas a dupla se aproximará cada vez, o que Eduardo não terá dificuldade para perceber. A personagem de Bella Campos pedirá a ajuda do ex-traficante com o clipe da mãe e também para conseguir contato com Orfeu (Jonathan Haagensen), bandido que pode ajudá-la a derrubar Theo (Emilio Dantas).

Com a absolvição do pai de Jenifer no tribunal pelo estupro de Janaína (Tulanih), a jovem estará com sangue nos olhos e focado em tentar pegar o vilão, o que preocupará Hugo. A jovem deixará Hugo receoso porque se unirá a Rafa para armar um plano contra o abusador.

Jenifer irá contra as ordens da mãe e decidirá ir morar na casa do pai, além de trabalhar na empresa dele, tudo para ficar perto de seu computador e documentos, no intuito de achar provas contra o mau-caráter. Hugo tentará convencer a moça a parar de perseguir Theo, mas não terá sucesso na missão. Por fim, ela conseguirá falar com Orfeu, que lhe dará informações privilegiadas sobre o parceiro de crime.

Apesar dos obstáculos, essa reaproximação de Jenifer e Hugo após o tiro que o rapaz vai levar terá resultado e eles acabarão ficando juntos até o final da novela Vai na Fé. Os resumos ainda não mostram o momento que a dupla vai reatar, mas o colunista Andre Romano, do Observatório da TV, adiantou em junho que o casal terá um desfecho feliz no folhetim de Rosane Svartman. De acordo com as informações, Hugo vai se converter e a dupla subirá ao altar para selar a união.

Veja - Theo vai ser condenado ou morre? Veja o final do vilão em Vai na Fé

Últimas semanas - Que dia acaba Vai na Fé?

Falta pouco para o público conferir as cenas finais de Jenifer e Hugo e os demais personagens de Vai na Fé. A novela das 7 vai exibir seu último capítulo inédito no dia 11 de agosto, sexta-feira, com direito a reprise no dia seguinte. A partir do dia 14 de agosto, a faixa é assumida por Fuzuê, primeira novela do autor Gustavo Reiz - conhecido por várias obras da Record - na tela da Globo.

A trama seguirá a trajetória de duas mulheres que descobrirão que são irmãs, a humilde Luna (Giovana Cordeiro), que quer saber o paradeiro da mãe, e Preciosa (Marina Ruy Barbosa), empresária do ramo de joias que está atrás de uma fortuna escondida. A jornada da dupla acabará na loja Fuzuê, do ex-feirante Nero de Braga e Silva (Edson Celulari).

Leia também - Novela Fuzuê elenco: quem é quem na substituta de Vai na Fé