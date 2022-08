Que horas acaba Pantanal hoje; horário da novela terça (02/8)

O capítulo de hoje será comprido e reserva várias surpresas, segundo o resumo cedido pela TV Globo. Zé Lucas vai falar para Juma que só sai da tapera se ela quiser e também vai declarar seu amor pela moça. Juma vai ficar incomodada com a declaração do cunhado.

A segunda família de Tenório vai chegar ao Pantanal. Guta e Marcelo vão sentir que estão sendo castigados por não poderem viver seu amor. Filha de Maria Bruaca, Guta não vai gostar de ver Zuleica e os filhos tomarem conta da fazenda e demonstrará hostilidade no tratamento com Zuleica.

Irma contará para a mãe que está grávida. Maria Bruaca vai se negar a parar com a chalana de Eugênio ao avistar Tenório e Zuleica na beira do rio. Jove incentivará José Leôncio a derrubar a tapera de Juma.

Programação da Globo hoje (2/8)

Depois de que horas acaba Pantanal hoje, a TV Globo vai exibir a série Filhas de Eva. Mais tarde na programação da emissora, terá programa jornalístico, de entrevistas, comédia, entre outros.

23h50 – Profissão Repórter: comandado pelo jornalista Caco Barcellos, o programa desta terça-feira vai falar sobre a cannabis medicinal. As reportagens vão mostrar os avanços dos tratamentos extraídos pelo óleo da planta da maconha e pacientes que não respondem a medicamentos convencionais.

00h30 – Jornal da Globo: após o Profissão Repórter é hora da apresentadora Renata Lo Prete mostrar os acontecimentos mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Nesta terça-feira (2), o Jornal Globo comemora seu aniversário de 40 anos.

01h20 – Conversa com Bial: o programa de entrevista de Pedro Bial vai convidar o professor, historiador e escritor Luiz Antonio Simas para um papo nesta terça-feira. O autor foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2015 e vai conversar com Bial sobre o livro Santos de casa – fé, crenças e festas de cada dia, sobre a origem da devoção às divindades mais populares do país.

02h00 – Reapresentação da novela Cara e Coragem: no capítulo desta terça, Anita se recusa a entrar no carro de Dalva e a amiga fica sem entender nada. Moa se aconselhará com Adélia. Regina vai humilhar Dagmar. Pat chamará Alfredo de Moa e deixará o marido enciumado. Andréa conhecerá Bob Wright e os dois vão demonstrar interesse um pelo outro.

Anita pedirá ajuda para Jéssica para sumir com o carro que usou na noite em que Clarice morreu. Dalva, Cleide e Margareth decidirão vender a Êxito. Kaká pedirá indicação de um coordenador de dublês para Armandinho. Ítalo reconhecerá a voz de Baby conversando com Danilo na gravação. Moa chegará com Chiquinho à casa de Adélia, e Alfredo se incomodará. Anita explicará para Jéssica o plano de como vai se livrar do carro de Dalva.

02h45 – Comédia Na Madruga I: exibição de um episódio da série Vai que Cola.

03h25 – Comédia Na Madruga II: transmissão de mais um episódio da série Vai que Cola.

