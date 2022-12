Programa terá participação elenco do reality show e as finalistas.

Que horas começa a Hora do Faro hoje com elenco da Fazenda 2022 – 18/12

Quem se tornou fã do elenco de A Fazenda 2022 terá a chance de espiar os participantes um pouco mais neste domingo. Eliminados e finalistas da edição estarão no programa de Rodrigo Faro de hoje e é bom ficar de olho em que horas começa a Hora do Faro para não perder nada! Além de lavação de roupa suja, rolou surpresa e momento de romance no palco do programa.

Que horas começa a Hora do Faro hoje, domingo, na Record (18/12)?

O Hora do Faro irá começar às 15h45 neste domingo, 18 de dezembro. O programa terá início logo após o Cine Maior Especial, que hoje exibirá a animação Tá Chovendo Hambúrguer.

De acordo com a programação oficial da emissora, o Hora do Faro ficará quatro horas no ar e terminará às 19h45, horário em que cederá espaço na programação para o Domingo Espetacular.

Nesta semana, o público irá acompanhar pela última vez o quadro A Fazenda - Última Chance da edição de 2022 do reality show rural. Apareceram para a gravação vários integrantes do elenco da temporada, como Alex Gallete, Debora Albuquerque, Thomaz Costa, Tati Zaqui, Pelé Milflows, Kerline, Moranguinho, entre outros, além da campeã Barbara Borges e a vice-campeã Bia Miranda.

Como esperado, as desistentes Deolane Bezerra e Pétala Barreiros não participaram. Os expulsos Tiago Ramos e Shayan foram entrevistados no programa logo após a saída do reality show, mas não estiveram nessa reunião final.

Durante a participação, os ex-peões foram divididos em quatro grupos para um quiz especial, que contou com um super prêmio para o time vencedor. A disputa contou com perguntas sobre a temporada e se deu melhor quem tinha a memória mais afiada.

Além disso, todos foram conectados ao detector de mentiras no quadro Máquina da Verdade, para uma série de perguntas delicadas e polêmicas. O vencedor da edição passada, Rico Melquiades, e os jornalistas Chico Barney, Felipeh Campos e Keila Jimenez foram chamados para a sessão de perguntas.

Bia Miranda foi pedida em casamento no palco do Faro

Para finalizar a participação do elenco no programa de Rodrigo Faro com chave de ouro, os finalistas da edição receberam a presença de suas famílias no palco. Babi pôde abraçar os filhos e Bia Miranda teve um encontro emocionante com o namorado, que resultou em um pedido de casamento.

Como a gravação do programa foi na sexta-feira (16), o público já viu algumas imagens do momento. A própria vice-campeã publicou uma imagem do momento no perfil oficial do Twitter e escreveu: "o pedido oficial de casamento saiu. É mais um sonho se tornando realidade, pimentas". A dupla já vive junta há algum tempo e até se consideravam casados, mas ainda não haviam oficializado a união no altar.

O pedido oficial de casamento saiu. É mais um sonho se tornando realidade, pimentas! 👰‍♀️💍 pic.twitter.com/X4P0GqZODM — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) December 17, 2022

Além do elenco de A Fazenda 2022, o programa deste domingo do Hora do Faro recebeu os influenciadores digitais Camila Loures e Lucas Guimarães no palco. A dupla foi chamada para o quadro Vai dar Namoro como conselheiros amorosos da semana.

Além disso, a dupla Edson & Hudson também aparece no quadro de pegação. Eles foram convidados para o "dança gatinho", no caso de beijos entre os casais do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hora Do Faro (@horadofaro)

