Elenco da novela Jesus: quem é quem na trama

Originalmente lançada entre 2018 e 2019, a novela Jesus retorna às telinhas da Record. O folhetim já ganhou outras reprises e agora assume a faixa das 21h, permanecendo na programação até 2023. A reexibição substitui a produção bíblica Reis, que retorna com novas temporadas no ano que vem. O elenco é encabeçada por Dudu Azevedo, que faz o papel título.

Dudu Azevedo protagonizou novela Jesus

O ator Dudu Azevedo foi o grande nome da novela Jesus. Ele interpretou o filho de Deus na segunda fase do folhetim, que conta com uma passagem de tempo ao longo da trama. O produção mostra a trajetória de Jesus desde seu nascimento até o dia em que foi crucificado. Na atração, ele trava uma batalha do bem contra o mal e enfrenta Satanás.

Matheus Dantas é ator mirim de Jesus

Matheus Dantas interpretou a versão criança de Jesus na novela. Ele tinha 7 anos na época e já tinha outras produções no currículo, como a novela Alto Astral (2014) e a série Os Dias eram Assim (2017), ambas da TV Globo. O garoto só aparece na primeira fase da novela Jesus.

Diabo foi papel de Mayana Moura

Mayana Moura viveu Satanás na trama da novela Jesus. A atriz interpretou o grande inimigo do filho de Deus na trama e que tenta derrubar o personagem de Dudu Azevedo a todo custo. Ela raspou a cabeça e as sobrancelhas para poder viver a personagem e usava um figurino que pesava cerca de 7 kilos. Veja como foi a transformação para o papel:

Bárbara Borges interpretou Livona na novela Jesus

Bárbara Borges interpretou Livona na novela Jesus. Ela era a serva de Judite (Marcella Muniz) e Caifás (Ronny Kriwat/Eucir de Souza) e precisou ir para a cama com o patrão, por conta da esposa de Caifás ser estéril. O homem se deitou com a serva para que ela gerasse um filho dele.

Maria ganhou duas atrizes

Maria, mãe de Jesus, foi interpretada pela atrizes Juliana Xavier e Cláudia Mauro em fases diferentes do folhetim. A trama mostra a personagem se apaixonando por José e sendo hostilizada pela população ao engravidar de Jesus. Como a moça era virgem e ainda não estava casada com José quando conseguiu o barrigão, ninguém acreditou que ela engravidou por causa do espírito santo.

Papel de José é dividido por Guilherme Dellorto e Michel Bercovitch

José, marido de Maria e pai de Jesus, também foi interpretado por dois atores: Guilherme Dellorto e Michel Bercovitch. Guilherme viveu o personagem na primeira fase, quando José era mais novo e estava começando o relacionamento com Maria, e Bercovitch apareceu na segunda fase da trama, quando José já era um homem mais velho.

Day Mesquita foi Maria Madalena

Maria Madalena é um nome importante na história de Jesus. O papel foi de Day Mesquita na trama da novela da Record TV, atriz paranaense que também aparece atualmente na reprise da novela Amor Sem Igual, na faixa das 21h45 na emissora de Edir Macedo. Na trama, ela é uma jovem que é liberta de sete demônios por Jesus e depois vira um de seus fiéis seguidores.

Caifás foi papel de Ronny Kriwat e depois Eucir de Souza

Caifás também foi interpretada por dois atores diferentes. Ronny Kriwat pegou o papel na primeira fase e Eucir de Souza ficou com a tarefa na segunda etapa do folhetim. Um dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, Caifás é um hipócrita e não mede esforços para conquistar o poder que tanto almeja. Ele é casado com Judite (Marcella Muniz), que é estéril.

Herodes Antipas foi personagem de Marcos Winter

Marcos Winter interpretou um dos vilões da trama da novela Jesus, ele foi Herodes. O personagem é mau-caráter, asqueroso e tem muito poder. Ele é um dos responsáveis por planejar a morte de João Batista (Iano Salomão). Sem escrúpulos, ele abandona a esposa para ficar com a cunhada, mulher que ele sempre desejou.

Pedro como Petrônio Gontijo

Petrônio Gontijo interpretou Pedro na novela Jesus. Ele é um dos discípulos de Jesus mais conhecidos da Bíblia e é lapidado pelo filho de Deus até se tornar um grande líder. Viúvo, ele vive com a sogra e tem problemas de convivência com ela por conta de seu temperamento.

Anjo Gabriel foi Raphael Sander

Raphael Sander interpretou o anjo Gabriel na novela Jesus. Na trama, é ele quem conversa com Maria e a avisa sobre a chegada de Jesus antes da garota descobrir que está grávida do filho de Deus. O ator esteve em 2021 em Gênesis e em 2022 na novela Pantanal e também o reality show Ilha Record.

Judite foi papel de Marcella Muniz na novela Jesus

Judite foi papel de Marcella Muniz. A personagem era casada com o mau-caráter Caifás e tinha Livona como sua serva. Como era estéril, teve sua empregada na cama com o marido, para a concepção de um filho. A atriz também aparece atualmente na reprise da novela Amor sem Igual, folhetim de 2019 em que interpretou a personagem Sônia Magalhães.

Pôncio Pilatos papel de Nicola Siri

Papel de Nicola Siri, Pilatos era o governador da Judéia na época em que Jesus é crucificado. Homem vil e sem compaixão, ele lidera massacres sem remorso e deixa bem claro o desprezo que tem pelos judeus. Sua filha mantém um romance proibido com um apóstolo.

