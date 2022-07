Que horas começa a novela Pantanal hoje, terça (26/07)

No capítulo desta terça-feira, 26, Zaquieu (Silvero Pereira) retorna para a fazenda para a alegria de Mariana (Selma Egrei). Também será mostrada a noite de núpcias de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito), além da recusa de Juma (Alanis Guillen) em usar a aliança. Veja que horas começa a novela Pantanal hoje.

Que horas começa a novela Pantanal hoje na Globo?

A novela Pantanal hoje começa às 21h30, horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional. O episódio fica no ar por 01h05, sendo finalizado às 22h35.

No capítulo desta terça-feira, Zaquieu finalmente vai voltar para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). O mordomo havia deixado a região pantaneira após ter sido alvo de comentários homofóbicos dos peões, principalmente por parte de Tadeu (José Loreto). O funcionário de Mariana vai ficar emocionado ao ouvir o rei do gado dizer que vai organizar uma roda de viola em sua homenagem.

Já Muda e Tibério finalmente vão transar pela primeira vez, mas não sem mais um desentendimento antes. Angustiada com a tensão entre o casal, a amiga de Juma irá conversar com Filó (Dira Paes).

“É natural que o pobre do Tibério teja se sentîno desprezado com toda essa situação”, dirá a dona de casa. “Eu num sei, Filó… Eu sinto… Sinto como se eu num merecesse um home tão bão quanto ele. Às veiz eu sinto que merecia era de tá junto do Levi… Não do Tibério”, dirá a jovem.

No entanto, Tibério ouvirá tudo atrás da porta e ficará arrasado. Quando Muda volta para casa, encontra o marido arrumando as malas. “No rompê do dia quero acertá minhas conta… E seguí o meu caminho” , diz o peão. “Eu num quero guardá mágoa e nem ressentimento d’ocê, Muda. Eu só quero de vorta a aliança que te dei e esquecê o dia em que te conheci.”

Muda então vai tirar o seu vestido e dirá: “se ocê faz tanta questão dessa aliança assim, pode pegá”. A jovem segue se declarando para o marido. “Eu te quero, Tibério… Eu te quero muito… Te quero como nunca quis nada nessa vida…”. O casal transa pela primeira vez e finalmente se acerta.

Ainda nesta terça, Alcides (Juliano Cazarré) é contratado para trabalhar na fazenda de José Leôncio. E mais: Tenório (Murilo Benício) conta para Zuleica (Aline Borges) que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) o traiu, e afirma que, se ela não for para o Pantanal, ele pode acabar tirando a vida da mãe de Guta (Julia Dalavia).

Juma foge da fazenda e Jove jura José Lucas de morte

O clima vai ficar tenso ainda nesta semana em Pantanal. Juma vai ficar furiosa quando descobrir que Jove (Jesuíta Barbosa) foi até Campo Grande para revelar a foto do Velho do Rio (Osmar Prado). A mocinha vai se sentir traída e decidirá voltar para a tapera.

José Leôncio vai tentar impedir que a nora fuja e trancará a garota dentro de um dos quartos. Não vai adiantar: a protagonista vai se transformar em onça-pintada e sairá correndo do local.

De volta à tapera, ela receberá a visita de José Lucas (Irandhir Santos). Ele dirá que quer fazer companhia para a cunhada, que não vai se opor. Os dois passarão a viver juntos no humilde lar.

Quando Jove chega de viagem, vai buscar sua amada na tapera e enfrenta José Lucas. “Eu vim te levar embora”, diz o caçula para sua esposa. O primogênito intervém: “Mas a vontade dela tem que sê respeitada, mano… Num tem?”

“Você não me chame mais de mano, José Lucas de Nada! Porque eu prefiro o diabo a um irmão como você! Você veio aqui pelo mesmo motivo que ficou naquela fazenda: para tomar tudo o que é meu!”, esbravejará Jove.

Juma então dirá que foi ela quem pediu para José Lucas ficar, para a surpresa de seu marido. “Então ele pode ficar… Mas só se for morto”, ameaça Jove.