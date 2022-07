Muda e Tibério primeira vez: como será a núpcias do casal

Depois de muita demora e frustração, Muda e Tibério primeira vez vai finalmente acontecer no remake da novela Pantanal. A dupla se casou e até agora não teve uma lua de mel digna. De acordo com o resumo cedido pela Globo, nos capítulos desta semana o casal vai para a cama pela 1ª vez depois de um mal entendido. Tibério estará prestes a se separar da amada, mas ela decidirá que chegou o momento de consumar o casamento e se entregar de vez para o amado.

Como vai ser Muda e Tibério primeira vez?

Muda e Tibério primeira vez acontecerá depois que o casal tiver uma DR e o peão estiver prestes a terminar o casamento com a jovem. Isso vai acontecer porque ele escutará uma conversa entre Filó e Muda e tirará conclusões precipitadas. Para quem se pergunta como tudo acontecerá, Muda estará na cozinha com a mãe de Tadeu e revelará para a personagem de Dira Paes que não se acha boa o suficiente para o marido e que por isso trava na hora do sexo.

Durante o papo, ela vai citar que acredita que merecia ficar com alguém como Levi, que era um traste, invés de um bom homem como Tibério. Porém, o personagem do cantor Guito não escutará a conversa completa e ficará a par apenas da parte em que a moça diz que devia ter ficado com Levi. Por conta disso, ele ficará muito chateado e sairá do lugar antes de a conversa entre Filó e Muda chegar ao fim. O peão perderá o momento em que Filó dará conselhos para a moça e a ajudará a se aceitar, para que consiga ser feliz ao lado do marido.

Depois de ter sido orientada por Filó, Muda vai mudar de ideia em fugir do esposo e se sentirá pronta para o ato. Porém, quando ela se encontrar com o marido, ele estará fazendo as malas, prestes a ir embora. “No romper do dia quero acertar minhas conta e seguir o meu caminho”, vai declarar o violeiro. Ele dirá para a esposa que não quer guardar mágoa dela, mas que deseja a aliança de volta.

Muda já estará decidida em consumir seu casamento, então responderá ao amado: “se você faz tanta questão dessa aliança assim, pode pegar”. No entanto, invés de entregar a joia, ela tirará a roupa e ficará nua na frente de Tibério.

Muda vai se declarar e dirá para o amado: “eu te quero, Tibério. Eu te quero muito. Te quero como nunca quis nada nessa vida”. O peão ficará indeciso e até tentará resistir, mas isso não durará muito. Logo em seguida ele beijará Muda e conseguirá o que quer a tanto tempo, ir para a cama com a mulher. Muda e Tibério primeira vez então acontece na novela Pantanal e os dois compartilham momentos de felicidade.

Muda e Tibério vão terminar a novela juntos? Casal passará por novas crises

Depois de Muda e Tibério primeira vez, a moça agradecerá Filó pelos conselhos. Porém, o casal não vai viver em paz para sempre. Logo, novas crises vão tomar o relacionamento. Desta vez, o problema não será a falta de sexo, mas a sede de vingança de Muda. A jovem continuará com o desejo de matar Tenório para vingar a morte de seu pai. A personagem de Bella Campos vai tentar contar com a ajuda do marido, mas Tibério se recusará a matar o fazendeiro vizinho.

Se o remake repetir os passos da versão de 1990, perto da reta final da trama, Tibério vai sugerir para Muda que eles se separem, porque as brigas entre os dois por causa do assunto estarão fora de controle. Muda vai ganhar novos conselhos, dessa vez de Maria Bruaca, que vai sugerir que ela se reconcilie com o marido. A garota então vai perceber que está estragando sua chance de ser feliz por causa da sede de vingança e correrá atrás de Tibério.

Muda deixará todo o seu ódio e mágoa para trás e pedirá o perdão do marido. Os dois vão se reconciliar e finalmente viverão felizes de verdade.

Muda quase desistiu de se casar com Tibério por ele não aceitar matar Tenório. Assista:

Leia também

Quem mata Tenório em Pantanal e como será cena final do vilão