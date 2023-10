Que horas começa Coringa na Globo hoje: horário da Tela Quente (9/10)

A Tela Quente desta segunda-feira, 9, exibirá o filme "Coringa" (2019), logo após a novela "Todas as Flores". Estrelado por Joaquin Phoenix, o título se tornou um dos maiores sucessos do cinema ao contar a história do vilão de Gotham City. Também é possível acompanhar o longa gratuitamente pelo Globoplay.

Horário do filme Coringa na Tela Quente hoje

O filme "Coringa" na TV Globo hoje começa às 23h15, horário de Brasília, após a novela Todas As Flores e fica no ar até às 00h55. O longa-metragem de 2029 é dirigido por Todd Phillips, que também é um dos roteiristas, ao lado de Scott Silver. O público acompanha a história de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), que trabalha como palhaço para uma agência de talentos. Isolado da sociedade e acumulando fracassos na carreira, o rapaz precisa receber a visita de uma assistente social devido aos seus problemas mentais.

Coringa arrecadou US$ 1,074 bilhão mundialmente, tornando-se a 7ª maior bilheteria de 2019. O filme recebeu 11 indicações ao Oscar e venceu em duas categorias: Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator, pelo trabalho de Joaquin Phoenix. O famoso também levou para casa o Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme (Drama), além de título ter conquistado mais um prêmio pela trilha sonora.

Com mais de 40 anos de carreira, Phoenix é um dos atores mais consagrados de Hollywood e já se destacou em dezenas de filmes, como "Gladiador" (2000), "Sinal de Alerta" (2004), "Ela é o Cara" (2006), "O Livro de Eli" (2010) e "Ela" (2013). Atualmente, ele é casado com a atriz Rooney Mara, com quem tem um filho, River Phoenix.

A continuação de Coringa será lançada nos cinemas apenas em 2024. Além de Phoenix, o elenco também contará com a cantora Lady Gaga no papel de Arlequina.

Logo após o filme, a emissora exibe o Jornal da Globo às 00h55 e o programa Conversa com Bial às 01h45, seguindo depois com a reprise de "Fuzuê" às 02h25 e a programação da madrugada.

Como assistir Coringa na TV Globo?

Pela TV: sintonize na Globo.

Pela internet

Passo 1: primeiro, acesse o Globoplay pelo navegador do computador ou smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: a segunda etapa é clicar no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta. Se a resposta for sim, você só precisa inserir o e-mail e a senha cadastrada para entrar na plataforma de streaming.

Se você não tem uma conta Globo.com, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 3: volte para a página inicial e clique em 'Agora na TV'. A transmissão será iniciada em poucos segundos.

Pelo aplicativo

Passo 1: baixe o aplicativo do Globoplay pela App Store, para iOS, ou no Google Play, para Android;

Passo 2: assim como na versão para a web, clique no canto superior direito para fazer login caso você já tenha uma conta ou cadastre-se caso seja o primeiro acesso. O procedimento é o mesmo tanto no computador como no aplicativo.

Passo 3: feito isso, procure o ícone de 'Agora' no aplicativo, clique e aguarde o início da transmissão.

Tem algum filme do Coringa na Netflix?

O filme Coringa está disponível para os assinantes das plataformas de streaming Amazon Prime Video e HBO Max. Também é possível alugar o filme através da Apple TV, Google Play Filmes e TV, e no YouTube. Quem não tiver um plano pago dos serviços pode optar pelo serviço de aluguel, que disponibiliza a obra por um determinado período de tempo a partir do momento em que o 'play' for apertado. Geralmente, o público tem cerca de 48 horas depois de começar a ver o título. Os preços podem variar.

Já os assinantes das plataformas só precisam procurar pelo título no campo de busca. Não é necessário pagar valores extras para assistir a Coringa.

Preços em outubro de 2023

Prime Video: valor da assinatura é de R$ 14,90 por mês

HBO Max: valor da assinatura é de R$ 34,90 por mês

Apple TV: compra por R$ 19,90

Google Play Filmes e TV: compra em 4K por U$ 14,99

YouTube: aluguel por R$ 7,90 | compra por R$ 19,90

