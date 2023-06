Que horas começa Mulheres Apaixonadas hoje, dia de futebol? 27/06

O horário de Mulheres Apaixonadas hoje será alterado devido a exibição da Convocação da Copa Do Mundo Feminina 2023. O folhetim de Manoel Carlos começará mais cedo, logo após o fim da transmissão, e seguirá no ar até o início de "Amor Perfeito".

Qual o horário de Mulheres Apaixonadas hoje?

Nesta quarta-feira, 27, Mulheres Apaixonadas começa às 16h45, horário de Brasília. O horário será alterado excepcionalmente hoje.

Logo após "Chocolate com Pimenta" (2003), a Globo irá transmitir a convocação das jogadoras da seleção feminina de futebol para a Copa do Mundo. Sendo assim, não haverá filmes da Sessão da Tarde hoje.

Como a duração da convocação é menor que os filmes exibidos de segunda a sexta neste horário, a novela começará mais cedo. O capítulo de hoje fica no ar até às 18h25, horário do início de Amor Perfeito, folhetim das 18h.

O capítulo desta quarta de Mulheres Apaixonadas mostrará uma nova discussão entre Marina (Paloma Duarte) e Luciana (Camila Pitanga) por causa de Diogo (Rodrigo Santoro). A jovem provocará a residente e pedirá para que ela fique longe do rapaz.

Lorena (Susana Vieira) e Expedito (Rafael Calomeni) se beijam. Leopoldo (Oswaldo Louzada) diz a Dóris (Regiane Alves) que eles vão dar um jeito de conseguir um quarto pra ela.

Heloisa (Giulia Gam) ficará furiosa ao encontrar o telefone de Dóris anotado em um bilhete no bolso de Sérgio (Marcello Anthony). A mulher revista o bolso do marido enquanto ele dorme.

Quando Dóris passa pelo corredor, Heloísa leva a jovem para seu apartamento. A personagem de Regiane Alves explica que o bilhete era para Sergio entregar a um amigo do vôlei. Heloísa pede desculpas para Sérgio.

César (José Mayer) nota a eficiência de Luciana quando pacientes em estado grave chegam na enfermaria. Durante um jantar na casa de Onofre (Serafim Gonzalez), Edwiges (Carolina Dieckmann) sofre preconceito e é defendida por Lorena. Edwiges fica arrasada ao ver Marta (Marly Bueno) e Silvia (Natália do Vale) falando mal dela.

O que vai acontecer nos próximos capítulos desta semana?

A reprise de Mulheres Apaixonadas vai ao ar de segunda a sexta, no Vale a Pena Ver de Novo. Nos capítulos entre quarta e sexta-feira desta semana, Lorena pega os talheres certos, demoradamente, para que Edwiges consiga acompanhá-la. No entanto, a loira derruba vinho na toalha, mas a veterana a salva da situação.

Edwiges conta para a mãe que ouviu Marta dizer que ela é interesseira. A mãe de Cláudio insiste em dizer a Onofre que o namoro do filho não vai dar certo.

Marcinha (Pitty Webo) comenta com Matilde (Sônia Guedes) que está interessada em Fred (Pedro Furtado). A jovem também agradece Helena (Christiane Torloni) por ter ficado com a sua turma.

Téo (Tony Ramos) vai passear no shopping quando encontra Salete (Bruna Marquezine) e Fernanda (Vanessa Gerbelli). A garotinha corre para o colo do saxofonista.

No capítulo de quinta-feira, Edwiges começará a evitar Cláudio depois do jantar. O rapaz tenta ligar para a namorada, mas ela não atende. Cláudio fica chateado com o distanciamento da namorada, enquanto ela conversa com Clara (Alinne Moraes) sobre preconceito.

Já Sérgio começa a ficar cheio dos ataques de ciúmes de Heloísa e cogita se separar da esposa. César se irrita quando Laura (Carolina Kasting) comenta sobre a sua paixão por ele.

Mulheres Apaixonadas retorna ao horário normal de exibição na quarta-feira. Os capítulos vão ao ar às 17h15, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde.

