Que horas começa o Caldeirão hoje e artistas convidados (30/07)

Comandado por Marcos Mion, o Caldeirão deste sábado, 30 de julho, está cheio de celebridades convidadas, como o ator Mateus Solano, que participará do desafio das caixas, e também a dupla Mayck & Lyan. Para você não perder nada, é bom ficar de olho em que horas começa o Caldeirão hoje e como será a programação da emissora.

Que horas começa o Caldeirão hoje, sábado, 30 de julho de 2022?

Às 15h50 é que horas começa o Caldeirão hoje, sábado, 30 de julho de 2022, o mesmo horário que o programa tem sido exibido em outros fins de semana. A atração de Marcos Mion começa depois da Sessão de Sábado, que vai exibir o filme Independence Day. A previsão da programação oficial da Rede Globo é que o Caldeirão fique no ar até às 18h35, horário da novela Além da Ilusão neste sábado.

Entre os convidados do Caldeirão desta semana, estão as atrizes Juliana Paes e Nany People, que já marcaram no programa outras vezes. Em story no Instagram, a intérprete de Maria Marruá de Pantanal escreveu: “feliz por voltar para a família cadeirola no Calderão. Quem vai assistir?”

Além destes nomes, estarão Mateus Solano e Maria Joana no Toque de Caixa, quadro em que famosos são vendados e precisam descobrir o que há dentro de caixas misteriosas. O ator estará acompanhado de Fernado Melvim e Maria Joana vai contar com a parceria de Leandro Ayres durante a brincadeira.

A dupla sertaneja Mayck & Lyan, donos do hit Chuva no Pantanal, também vai marcar presença no programa. Nas redes sociais do programa de Mion, os cantores convidaram o público a acompanhar a participação: “fala pessoal, neste sábado estaremos cantando muita moda [de viola]”.

Programação da Globo hoje depois do Caldeirão

18:35 – Além da Ilusão: após que horas começa o Caldeirão hoje, será exibido mais um capítulo da novela Além da Ilusão, que já está em reta final. No capítulo, Joaquim vai ameaçar Davi com uma arma e Heloísa vai intervir. Emília pedirá que Cipriano diga para Jojô que ela o ama. Arminda vai coroar Margô como a nova rainha da rádio.

Davi agradecerá Heloísa por tê-lo salvo de Joaquim. Lorenzo e Letícia perceberão o clima entre Cipriano e Giovanna. Enrico vai chantagear Joaquim para conseguir um advogado. Violeta discutirá com Eugênio por conta de Joaquim. Abel ameaçará brigar com Úrsula se Joaquim não lhe der dinheiro. Lisiê contará para Tenório sobre o estado de Olívia. Elias revelará que Olívia não poderá engravidar e Úrsula vai atirar em Abel.

19:20 – Jornal local da sua região

19:45 – Cara e Coragem: em seguida na programação da Globo, o capítulo deste sábado de Cara e Coragem mostrará Anita relembrando um encontro que teve com Regina no dia em que Clarice morreu. Márcia estranhará as atitudes de Ísis com Renan. Rico tentará ajudar Lou na conversa com Olívia e perceberá que a moça esconde algo sobre Pat. Lou vai à casa de Renan, mas ele a dispensará.

Isis estará escondida no quarto do coreógrafo e os dois vão se beijar. Dentro de uma van, Ítalo e Rico vão monitorar Pat e Moa que vão no local indicado na carta anônima. Yeva, uma mulher misteriosa, chegará para encontrar Pat e Moa e os questionará sobre a fórmula. Moa e Pat aproveitarão uma distração da mulher no restaurante e a cercarão com a ajuda das cadeiras do local. Yeva conseguirá fugir, mas Pat, Moa, Ítalo e Rico alcançarão a mulher. O grupo se chocará quando um tiro atingir Yeva antes que a mulher diga o nome de quem mandou procurá-los.

20:30 – Jornal Nacional: o telejornal é apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos e exibido em todas as regiões do país.

21:25 – Pantanal: no último capítulo desta semana, a novela Pantanal terá Filó sugerindo para José Leôncio que ele mostre para Juma como ficou a foto que Jove tirou do Velho do Rio. Maria Bruaca comentará com Guta que achou estranho Tenório ter chegado de chalana na fazenda. Tenório vai expulsar Maria Bruaca de casa.

Mariana dirá para Irma que José Leôncio sente ciúmes da filha com Trindade. Juma avisará para José Lucas que Jove não é mais seu marido e dirá ao cunhado que não quer que ele vá embora. Trindade avisará para José Leôncio que José Lucas e Juma estão na tapera e não querem companhia. Guta implorará para que a mãe lute por seus direitos. Tenório vai se deparar com Maria Bruaca apontando uma arma contra ele.

22:30 – Altas Horas com Serginho Groisman

00:20 – Supercine – Footloose – Ritmo Contagiante: para fechar o sábado, a exibição do Supercine de hoje será do remake do musical Footloose, lançado em 2011. Na trama, o jovem Ren se muda para uma pequena cidade do interior. Ele é apaixonado por dança e enfrenta dificuldades quando arranja problemas com o reverendo Shawn Moore, que considera a arte um grave pecado. Tudo piora quando Ren se apaixona pela filha do pastor.

Assista o trailer do filme que fechará a programação de sábado da TV Globo:

