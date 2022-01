Que horas começa o Clone: Globo muda horário as novelas da tarde

Sem definir uma substituta para o fim de Malhação, a Rede Globo alterou a grade programação das novelas da parte da tarde e atrasou o início das tramas. Para não perder nenhum capítulo, confira que horas começa o Clone em 2022.

Que horas começa o Clone hoje

A partir de segunda, dia 31 de janeiro, a reprise de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo vai começar após as 17 horas e deve ter a duração de uma hora e vinte minutos, ocupando assim o lugar da extinta Malhação.

A novela O Cravo e a Rosa também ganhou um novo horário nas tardes da Globo: a partir das 14h45 e com duração média de 35 minutos. A Sessão da Tarde passa a adotar o horário das 15h25.

Programação de novelas da TV Globo:

14h45 – O Cravo e a Rosa

15h25 – Sessão da Tarde

17h05 – Hora do O Clone no Vale a Pena Ver de Novo de 2022s

18h25 – Nos Tempos do Imperador

19h40 – Quanto Mais Vida Melhor

21h30 – Um Lugar ao Sol

22h20 – Big Brother Brasil

Como assistir as novelas da Globo online

Para assistir gratuitamente aos conteúdos, basta criar uma conta usando um endereço válido de e-mail e ter acesso à internet. Além de temporadas e edições completas, o usuário cadastrado tem acesso aos resumos por episódio e informações técnicas da produção. O conteúdo gratuito e exclusivo para contas cadastradas está disponível em todas as versões do serviço, que pode ser acessado em celulares, computadores ou smart TVs, na aba “Novelas e Séries Liberadas”.

Na versão paga do streaming, mais completa, o usuário pode assistir produções clássicas da emissora, como Império, Avenida Brasil e A Força do Querer. A versão mais simples do Globoplay pago, atualmente, custa R$22,90 por mês.

