Que horas começa O Cravo e a Rosa hoje, segunda-feira (27/6)

A programação desta semana da TV Globo ganhará algumas alterações e a novela estrelada por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis no período vespertino do canal acabará sendo afetada. Que horas começa O Cravo e a Rosa hoje (27) e nos demais dias da semana é essencial para organizar a sua agenda de noveleiro. Geralmente, o folhetim é exibido de segunda a sexta-feira, à partir das 14h45.

Que horas começa O Cravo e a Rosa hoje?

Hoje, segunda-feira (27), não haverá alterações em que horas começa O Cravo e a Rosa. De acordo com a programação oficial do canal, o folhetim será exibido em seu horário normal, às 14h45, depois do Jornal Hoje.

Para quem se pergunta o que o aguarda no capítulo de hoje, não é possível conferir com antecedência, pois o canal não libera os resumos de suas reprises, apenas das tramas inéditas. Na sexta-feira passada, dia 24 de junho, não houve exibição da novela por conta da partida entre Brasil e Dinamarca, no futebol feminino.

Aos que deixaram de conferir o último capítulo exibido até então, o de quinta-feira (23), o que aconteceu foi que Januário percebeu que foi enganado por vigarista. Celso ensinou Fábio a burlar hipnose. Dinorá colaborou para culpar Edmundo sobre o roubo de Catarina. Lourdes e Barbara caíram na hipnose e Mudinho conseguiu escapar. Kiki avisou Dalva que Celso e Dinorá voltaram a se encontrar. E por fim o médico examinou Petruchio e disse que seu caso era grave.

Amanhã, terça-feira (28), não tem exibição da novela

Apesar de hoje que horas começa O Cravo e a Rosa ser normal, amanhã, terça-feira (28), os fãs do folhetim de Walcyr Carrasco vão ficar desamparados. Não haverá exibição da novela por conta da partida entre Brasil e Suécia do futebol feminino.

A partida vai ter início logo após o Jornal Hoje, por volta das 13h30. A previsão é que o jogo termine apenas às 15h30, por isso não será exibido o próximo capítulo da reprise. No cronograma do canal, após o jogo, começará a sessão da tarde.

Com exceção de O Cravo e a Rosa, as demais novelas do canal vão ser exibidas normalmente nesta terça-feira. O único atraso será no início de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo. Porém, a mudança será pequena e a reprise atrasará apenas 5 minutos na programação. Invés de começar às 17h05, A Favorita terá início nesta terça às 17h10.

Para não ficar perdido, confira a programação da semana inteira de que horas começa O Cravo e a Rosa:

Segunda-feira (27/06): começa às 14h45 e termina 15h30

Terça-feira (287/06): não haverá exibição

Quarta-feira (29/06): começa às 14h45 e termina 15h30

Quinta-feira (30/06): começa às 14h45 e termina 15h30

Sexta-feira (01/07): começa às 14h45 e termina 15h30

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje

Nesta segunda-feira (27), em que horas começa O Cravo e a Rosa será normal, a Sessão da Tarde vai exibir o filme nacional Divórcio, de 2017. O longa é estrelado por Camila Morgado e Murilo Benício, quem os noveleiros atualmente conhecem como a Irma e o Tenório de Pantanal.

A trama segue a história de Noeli e Júlio. O casal vivia uma vida humilde até que sua marca de molho, Juno, vira um sucesso e os dois enriquecem. Os anos se passam e a rotina atarefada e a empresa bem sucedida faz com que os dois se afastem. Certo dia, um mal entendido causa a separação dos dois. Para garantir um bom patrimônio após a separação, os dois correm atrás do melhor advogado.

Assista o trailer do filme:

