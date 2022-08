Que horas começa o Jornal Nacional hoje com Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da primeira sabatina na Globo hoje, 25 de agosto. A partir das 20h30, horário de Brasília, é que horas começa o Jornal Nacional hoje com a presença do candidato à reeleição, que responderá perguntas sobre pontos polêmicos de seu governo e principais temas de sua campanha política.

Debates presidenciais 2022: datas da Globo, Band e SBT

Que horas começa o Jornal Nacional hoje – Eleições 2022

Às 20h30 é que horas começa o Jornal Nacional nesta quinta-feira (25), depois da exibição da novela Cara e Coragem. De acordo com a programação oficial da Rede Globo, o telejornal terá no total 1 hora de exibição. Os primeiros 40 minutos serão destinados a entrevista do candidato a presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. As considerações finais do ex-presidente poderão ser feitas durante 1 minuto ao término da sabatina.

Quem comanda a sessão de perguntas e respostas ao vivo são os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, diretamente dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Nas perguntas dos apresentadores do telejornal, são abordados os temas que marcam as candidaturas de cada um dos entrevistados, assuntos polêmicos e a viabilidade de alguns pontos do projeto de governo do candidato.

Foram convidados pelo programa os melhores colocados da pesquisa de intenção de votos do DataFolha do dia 28 de julho. A entrevista de hoje com Lula é a terceira com um candidato a presidência, já foram ao telejornal Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira (22) e Ciro Gomes (PDT) na terça-feira (23). Na sexta-feira, o telejornal receberá a candidata Simone Tebet (MDB)

Quem está na frente nas eleições 2022

De acordo com dados recentes do DataFolha, publicados no dia 22 de agosto, Lula e Bolsonaro são os candidatos com as maiores chances de chegaram a um possível segundo turno. O candidato do PT aparece com 47% das intenções de voto e candidato do PL soma por enquanto 32% das intenções.

Como assistir Jornal Nacional ao vivo pela internet?

Quem estiver longe da televisão no horário do Jornal Nacional pode acompanhar a sabatina pelo portal G1 ou pelo Globoplay.

No computador: para assistir as entrevistas com os candidatos pelo computador, acesse o site do Globoplay e crie uma conta – se já houver um cadastro, basta fazer login com e-mail e senha. Depois, clique em ‘Agora na TV’ para ter acesso ao sinal ao vivo da Globo.

No celular: baixa na App Store ou no Google Play o aplicativo do Globoplay em seu smartphone. Faça o cadastro ou o login e em seguida, clique no ícone ‘Agora’.

As entrevistas com os candidatos à presidência serão disponibilizadas para serem assistidas na íntegra após o fim do programa ao vivo na Globo.