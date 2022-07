Que horas começa o programa da Ivete hoje, 24/07

Neste domingo, 24, estreia o novo programa sob o comando da apresentadora baiana, Pipoca da Ivete. A atração recebe convidados famosos e promove brincadeiras, desafios, bate-papos, além de trazer atrações musicais. Anote na agenda que horas começa o programa da Ivete hoje.

Que horas começa o programa da Ivete na Globo?

Que horas começa o programa da Ivete? A atração sob o comando da cantora começa às 14h20, horário de Brasília, logo após o a Temperatura Máxima. O Pipoca da Ivete tem duração de 1h30 e fica no ar até às 15h50, seguido do Futebol na Globo.

Ivete Sangalo ganhou mais um programa para comandar na emissora carioca. A cantora, que já é apresentadora do The Masked Singer Brasil, agora chega nas telinhas aos domingos com o Pipoca da Ivete, nova atração de entretenimento da Globo.

A proposta do programa é trazer brincadeiras, dinâmicas e papos com convidados famosos. Cauã Reymond, Diogo Nogueira, Tadeu Schimidt, Regina Casé, Paola Oliveira e Jonathan Azevedo são algumas das celebridades que devem passar pelo palco do Pipoca da Ivete.

Um dos quadros se chama Batalha de Família, baseado no formato americano Family Game Fight. A apresentadora e seus convidados contam com a ajuda de duas famílias que vão participar da dinâmica juntas e competem por um prêmio.

Há também outra dinâmica na qual Ivete e os participantes vão ser chamados para interpretar cenas clássicas da dramaturgia da Globo. A brincadeira também terá a participação da plateia e promete muitas risadas.

Mas por que o programa se chama Pipoca da Ivete? A cantora explicou: “quando você é a pipoca, você vê a diversidade. Também tem um paralelo com o lanche pipoca, a praticidade, o sabor da pipoca. Esse nome se relaciona com o propósito do programa, que é se desconectar de tudo e se divertir”.

“As pessoas me associam à diversão, à alegria. E esse é o meu papel, isso é o que eu sei entregar. Esse programa é uma síntese de tudo que eu sou um pouquinho. Eu vou colocar a minha personalidade evidente a todo o tempo”, disse a cantora baiana ao Gshow.

Vai ter terceira temporada do The Masked Singer Brasil?

A Globo ainda não anunciou oficialmente a terceira temporada do The Masked Singer Brasil. O programa é mais uma atração na grade da Globo apresentada por Ivete Sangalo e fez bastante sucesso com suas duas primeiras temporadas, exibidas em 2021 e 2022, inicialmente às terças-feiras, depois aos domingos.

Ao contrário do Pipoca da Ivete no qual a apresentadora vai participar das dinâmicas da atração, no The Masked Singer o destaque ficava por conta dos cantores mascarados que precisam vestir fantasias e fazer apresentações musicais sem que os jurados descubram quem eles eram.

O eliminado da semana tinha sua identidade revelada no final do programa. Rodrigo Lombardi, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch e Taís Araújo fazem parte da bancada de jurados.

Recentemente, a cantora baiana completou 50 anos de idade e comemorou seu aniversário com um show gratuito em Juazeiro, sua cidade natal. O evento foi transmitido ao vivo na Globo – a famosa cantou todos os seus maiores hits, incluindo ‘Tempo de Alegria’, ‘Abalou’ e ‘Festa’.

Ivete Sangalo é umas das mais conhecidas cantoras do Brasil. Com mais de trinta anos de carreira, ficou famosa enquanto vocalista da Banda Eva, mas fez muito sucesso ao deixar o grupo e seguir carreira solo. Atualmente, ela é casada com o nutricionista Daniel Cady, com quem tem três filhos: Marcelo, de 12 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 4.