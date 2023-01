Cinco fantasias do The Masked Singer 2023 foram reveladas pela TV Globo até agora - Foto: Reprodução/Globo

De capivara a filtro de barro: as novas fantasias do The Masked Singer 2023

As fantasias do The Masked Singer são um show a parte e terá novidade na edição de 2023. Além de tentar descobrir quem está por trás da máscara, o público gosta de conferir quais são as invenções de cada temporada para os looks dos competidores. As primeiras fantasias foram reveladas ao público, que já pode começar a preparar a torcida.

Quais são as fantasias do The Masked Singer 2023?

A Globo revelou 5 novas fantasias do The Masked Singer Brasil 2023 até agora. São elas: Vovó Tartaruga, Dinossauro, Capivara, Filtro de Barro e o Galo.

Na última edição do ano passado, os disfarces foram de leoa, rosa, bebê, motoqueira, boto, coxinha, robô, ursa, cachorro, caranguejo, borboleta, pavão, Lampião & Maria Bonita, abacaxi, dragão e camaleão.

A "idosinha" do elenco terá um visual bem acolhedor, carregará novelos de lã e um casco de crochê. Já o dinossauro traz uma aparência mais despojada, com direito a jeans rasgado, guitarra e spikes.

A capivara terá um visual mais elegante e com cara de estrela. Ela usará um traje vermelho de gala, plumas e acessórios, como colar, e pulseiras.

O filtro de barro se parecerá com o que pode ser visto na casa de muitos brasileiros. Para o deixar mais amigável, ele terá um óculos de mergulho e um snorkel, usado para mergulho.

Já o galo será brilhoso, cheio de penas e poeira de glitter. A roupa traz penas, paetês e pompons. Antes do anúncio das cinco fantasias, a Globo soltou algumas dicas para ver se o público descobria. Sobre o galo, foi revelado: "muito brilho e penas coloridas". Já sobre o filtro de barro, a descrição foi: "patrimônio tombado do povo brasileiro".

Sobre a vovó tartaruga, a dica foi: "dedicação e sabedoria". As duas últimas ganharam: "as faixas são símbolos de graduação nas artes marciais" e "solta o som".

Como já era de esperar, a Globo mantém em segredo qual artista vestirá cada um das fantasia do The Masked Singer 2023. Basta ao público esperar pela estreia para poder opinar sobre as possibilidades depois de ouvir a voz de cada um.

Em 2021, o reality show musical contou com 12 competidores, já em 2022, o número de artistas fantasiados aumentou para 16.

Que dia começa a nova temporada do Masked Singer Brasil?

O The Masked Singer Brasil irá começar no dia 22 de janeiro. O reality show seguirá o padrão da última edição e será exibido nas tardes de domingo. A apresentação continua com Ivete Sangalo, que trabalha ao lado de quatro famosos no banco de jurados.

Além de Taís Araújo e Eduardo Sterblitch, que retornam pelo terceiro ano seguido, o programa ganha a adição dos jurados Mateus Solano e Sabrina Sato. Rodrigo Lombardi e Tatá Werneck não retornarão na edição de 2023.

Como assistir

Para assistir a nova temporada do reality show musical e se divertir ao tentar descobrir quem está por trás das fantasias do The Masked Singer é só sintonizar na TV Globo no horário do programa. A atração deve ser exibida por volta das 15h30, como no ano passado.

Caso queira assistir ao vivo, mas online, isso também é possível por causa da Globoplay. Para quem quer acompanhar tudo pela aba "agora na TV" do streaming, é necessário ter uma conta gratuita no site. O seguinte passo a passo te ensina o que fazer:

1 - Acesse a Globoplayno endereço https://globoplay.globo.com/, depois clique em "entrar" e em seguida no botão de "cadastro";

2 - Informar dados pessoais, como nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e país, estado e cidade em mora.

3 - Selecione a caixinha Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade e aperte o botão "cadastrar" para finalizar o processo;

4 - Acesse a plataforma com seu login e senha e clique em "agora na TV". Depois da exibição na televisão, trechos do programa vão parar na plataforma gratuitamente, mas para assistir o episódio na íntegra é necessário ser assinante do serviço.

