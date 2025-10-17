Que horas começa o último capítulo de Vale Tudo nesta sexta

Nesta sexta-feira, 17 de outubro, vai ao ar o último capítulo da novela Vale Tudo. A trama chega ao fim a hoje, após quase sete meses de exibição, e finalmente deve revelar um de seus maiores mistérios: quem matou Odete Roitman.

Horário do último capítulo da novela Vale Tudo hoje

O último capítulo de Vale Tudo começa às 21h20 (de Brasília) e deve ter uma hora e meia de duração. Além da TV aberta, os fãs da novela podem acompanhar ao vivo e de graça pelo Globoplay.

No capítulo, Raquel Acioli (Taís Araújo) encerra sua trajetória vitoriosa e com a cara do Brasil como empresária de sucesso, dona da Paladar recuperada, morando em um casarão e casada com Ivan (Renato Góes). O casal sobe ao altar em cenas previstas para o último capítulo, que promete emocionar o público. Já Cecília (Maeve Jinkings) protagoniza um dos momentos mais celebrados da reta final com o casamento com Laís (Lorena Lima).

Mas nem só de finais felizes vive uma novela das nove. O público ainda aguarda respostas para o maior mistério da trama: quem matou Odete Roitman? A morte da vilã, interpretada por Débora Bloch, mexeu com os fãs e reacendeu teorias clássicas da versão original. A principal suspeita agora é Nice, avó de Ana Clara, já que a cena crucial não foi flagrada pelas câmeras do hotel. Há quem acredite, no entanto, que Odete possa nem estar morta, uma virada que manteria viva a tradição da novela em surpreender até o último minuto.

Marco Aurélio e Leila, presos pela Polícia Federal, devem cumprir pena em prisão domiciliar.

Assista ao vivo

Para assistir a novela Vale Tudo online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro. O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.

O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora. Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.