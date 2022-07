Que horas começa Pantanal (20/07): Juma surta e foge

O público acompanha os preparativos finais para o casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) no capítulo de hoje. Quarta-feira é dia de jogo na Rede Globo, o que muda o horário de exibição da novela. Anote na agenda que horas começa Pantanal e fique atento nas mudanças na grade.

Que horas começa Pantanal hoje

Que horas começa Pantanal? O capítulo de hoje será exibido às 20h35, horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional. O episódio terá duração de apenas 45 minutos e será sucedido pelo jogo Corinthians x Coritiba.

No capítulo de hoje da novela, os preparativos para o casamento seguem a todo vapor. O padre que chegou na fazenda para celebrar a união conversará com os noivos, separadamente, sobre a cerimônia. Ela questiona Juma (Alanis Guillen) se ela é batizada, mas a menina-onça não sabe nem o que isso significa. Para que ela possa se casar, o sacerdote batiza a protagonista nas margens do rio.

No dia do casamento, há mais uma confusão. Juma tem uma crise de ansiedade e foge da fazenda ao ser deixada sozinha em um dos quartos. “A Juma sumiu!”, grita Irma (Camila Morgado).

A menina sai correndo pela mata, até que encontra o Velho do Rio (Osmar Prado), que ampara a garota. “Onde ocê pensa que vai?”, dirá ele.

Juma vai começar a desabafar e será amparada pela entidade. “Ocê veio por sua vontade e só vai s’embora se ocê quisé… Mais, por mais longe que ocê fô, ocê vai carregá esse sentimento que tá aí dentro…”, dirá o pai de todas as sucuris. O Velho promete que vai estar ao lado de Juma durante a cerimônia. “O senhor jura?”, perguntará Juma. “E eu já fartei com a minha palavra?”, repetirá ele.

A protagonista então voltará para a fazenda e se casará com Jove. Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) também oficializam a união.

Enquanto isso, nas margens do rio, o Velho toca o berrante. O som chega até a fazenda de José Leôncio, que fica intrigado. “Parece o meu pai”, dirá o rei do gado.

Depois, os convidados vão curtir a festa, que será marcada por uma briga entre Alcides (Juliano Cazarré) e Jove. O peão de Tenório vai beber demais e tentará tirar Juma para dançar, o que vai deixar o noivo irritado. Os dois vão entrar em um confronto corporal, e o caçula de José Leôncio vai dar um soco no adversário, que desmaia.

Apesar do susto, Alcides sobrevive à pancada e volta para a fazenda de Tenório depois de se recuperar do soco que levou durante a festa.

Batizado de Juma Marruá

Juma será batizada no capítulo desta quarta. Ela ficará arredia durante a conversa com o padre, mas aceitará o batizado para poder se casar com Jove.

“Estou perguntando qual o seu nome completo, minha filha?”, questiona o padre. “Não sou sua filha”, responde Juma. “Filha é modo de dizer. Até porque, na verdade, somos todos filhos de Deus… Não somos?” “Sou filha dos meus pais… Gil e Maria Marruá”, diz a onça.

Ao longo da conversa, Juma surpreende o sacerdote ao dizer que está grávida de seu amado. “Para eu te casar com o seu homem, como você diz, eu estou abrindo mão de todos os requisitos necessários. Mas uma coisa eu preciso fazer”, diz o padre.

Os dois vão para as margens do rio, e sob o olhar protetor do Velho, a menina-onça é batizada. “Eu te batizo Juma Marruá, filha de Gil e Maria Marruá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo… Amém.”