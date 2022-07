Que horas começa Pantanal hoje (27/7): dia de jogo na Globo

O clima vai ficar tenso na novela das nove nesta quinta-feira, 27. Juma (Alanis Guillen) vai ficar furiosa ao descobrir que Jove (Jesuíta Barbosa) foi até Campo Grande para revelar a foto do Velho do Rio (Osmar Prado) e vai se transformar em onça-pintada. Veja que que horas começa Pantanal hoje na Globo.

Que horas começa Pantanal hoje na Globo

A novela vai ao ar às 20h35, horário de Brasília, logo depois do Jornal Nacional. O capítulo de hoje de Pantanal será exibido mais cedo devido a exibição do jogo de futebol. O episódio será mais curto que o normal e terá apenas 45 minutos de duração, sendo encerrado às 21h20.

Nesta quarta-feira, Juma e Jove vão passar por mais uma crise na relação. A mocinha vai descobrir que o marido viajou para Campo Grande para revelar a foto que tirou do Velho do Rio e promete deixar o rapaz por ele ter traído a entidade.

A confusão vai acontecer enquanto o caçula estiver fora. Quando Juma ameaça deixar a fazenda, José Leôncio (Marcos Palmeira) tranca a nora no quarto para evitar que ela fuja. “Abre aqui! Me sorta! Ou eu virô onça! Anda!”, ameaça. “Ocê pode virá o bicho que fô! Mais vai virá aí dentro do quarto!”, responde o fazendeiro.

Enquanto isso na sala, Mariana (Selma Egrei), Filó (Dira Paes), Muda (Bella Campos) e Irma (Camila Morgado) ficam assustadas com a barulheira que vem do andar de cima, já que Juma começa a quebrar objetos de dentro do quarto.

Minutos depois, os moradores da fazenda vão ouvir o esturro de uma onça. José Leôncio decide ir até o quarto ver o que está acontecendo, mas já será tarde demais. “Eu num vô atirá… Que com onça num se lida no tiro… Se lida é na zagaia!”, diz o rei do gado. Quando ele chega no cômodo, Juma já fugiu.

Tadeu (José Loreto) e Zé Lucas (Irandhir Santos) chegam para saber o que aconteceu após ouvirem barulho de onça e dão de cara com um Zé Leôncio estarrecido: “se era a Juma, eu num sei… Só sei que tranquei ela aqui no quarto… E ela fugiu”.

Ainda no capítulo de hoje, Zuleica (Aline Borges) aceita ir com os filhos para o Pantanal, depois que Tenório (Murilo Benício) resolver o problema com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Juma volta para a tapera e José Lucas vai atrás

Parece que José Lucas não esqueceu a paixão por Juma como ele diz. Após a cunhada fugir de volta para a tapera, o caminhoneiro vai atrás da mocinha para saber como ela está.

A protagonista dirá que não gosta mais de Jove após ele ter traído a confiança do Velho do Rio. “Mas ele é teu marido”, argumenta o primogênito. “Meu, ele não é mais nada!”, responde a onça. “Enquanto eu tiver aqui, vou lhe dar uma ajuda”, diz o rapaz. É então que a menina-onça fará um pedido inusitado: “eu não quero mais que ocê vá embora”.

Quando Jove volta para a fazenda e descobre que Juma voltou para a tapera, logo trata de ir atrás da esposa, mas terá uma surpresa desagradável quando souber que José Lucas está morando com a onça.

O caçula chega no humilde lar de Juma dizendo que irá levá-la embora. “”Num quero mais sabê de conversa c’ocê!”, esbraveja a jovem. “Então eu vim te levar embora”, responderá Jove. José Lucas intervém: “mas a vontade dela tem que sê respeitada, mano… Num tem?”

Os dois vão entrar uma discussão e Jove dirá que José Lucas quer tomar tudo o que é dele. Com ciúmes da esposa, o caçula jura o próprio irmão de morte caso ele continue na tapera.