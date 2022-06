Que horas começa Pantanal hoje (29/06): Marcelo chega ao Pantanal

Anote que horas começa Pantanal hoje e não perca mais um capítulo do remake. Nesta quarta-feira, 29, Marcelo (Lucas Leto) vai chegar na fazenda de Tenório (Murilo Benício) ao lado do pai, surpreendendo Guta (Julia Dalavia). A jovem desistirá de ir embora da região para pode ser aproximar do rapaz, por quem é apaixonada.

Que horas começa Pantanal hoje na Globo?

Que horas começa Pantanal hoje? O folhetim vai ao ar às 21h30, horário de Brasília, na Globo. O capítulo terá 01h05 de duração, sendo encerrado às 22h35.

No episódio de hoje, será mostrada a chegada de Marcelo à fazenda do pai. Ele conseguirá convencer o vilão de que pode ajudá-lo nos negócios e será mais útil lá do que em São Paulo, já que está desempregado.

Guta será pega de surpresa ao ver o meio-irmão chegando no local. A garota já estava de malas prontas para ir embora da região pantaneira após a confusão com Tadeu (José Loreto), mas decide ficar na fazenda para poder conviver com o rapaz.

Quem não vai gostar nada da presença de Marcelo será Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Tenório ficará incomodado com a postura da esposa diante de seu filho mais velho e pedirá para ele tratar o jovem com respeito.

“Tô que nem se tivesse morrido…”, dirá Bruaca para Guta logo depois que o garoto chegar. “Pelo amor de Deus, não diga isso”, rebaterá Guta. “É um atrevimento! Um descaramento ele tê vîno!”, seguirá ela.

Guta dirá que Marcelo não tem culpa de nada, mas Maria seguirá dizendo que não é obrigada a aceitar o filho da segunda mulher de seu marido. “Não… Ninguém tem curpa de nada. A curpada disso tudo sô eu, que sempre fui uma Bruaca! Mais eu num sô mais uma Bruaca. Posso tê sido, durante muito tempo… Mais num sô mais!”, finalizará a dona de casa.

Enquanto isso na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), o rei do gado percebe o ciúme que Tadeu sente da proximidade dele com Jove (Jesuíta Barbosa). José Lucas (Irandhir Santos) diz para Tadeu que não disputará a sela com os irmãos.

Filó (Dira Paes) nota que José Leôncio ainda guarda rancor de Mariana (Selma Egrei). Trindade (Gabriel Sater) e Tibério (Guito) entram em um embate por causa de Irma (Camila Morgado).

Maria Bruaca e Alcides voltam a se encontrar

Maria Bruaca vai aproveitar enquanto Tenório está fora da fazenda para transar com Alcides (Juliano Cazarré) mais uma vez. A mãe de Guta fará um pedido inusitado para peão: ela pedirá que ele use um pijama de seu marido.

A mulher fará um breve teatrinho, fingindo que Alcides é seu esposo. “Eu vim lhe servi, meu bem…”, dirá Bruaca ao entrar no quarto. “A sua Bruaca vai lhe servi d’um jeito que ocê num vai mais esquecê… E vai sê aí mêmo, que nem ocê tanto gosta”.

Nos próximos capítulos…

Depois que Tenório voltar para a fazenda, Bruaca vai provocar o marido. Ela dirá o nome de Levi (Leandro Lima) propositalmente enquanto dorme e chamará a atenção do crápula.

Revoltado, ele colocará a esposa para fora do quarto. “Onde é que você foi dormir ontem à noite?”, pergunta ele, no dia seguinte. “No chiqueiro… Como ocê mandou”, responde Bruaca. “Depois do que ocê me fez ontem, eu nunca mais vou me deitar do seu lado.

Tenório trará o nome de Levi à tona e Bruaca dirá que não faz diferença já que ele está morto. O pai de Guta ameaça matar a própria mulher: “Porque, se aconteceu alguma coisa entre vocês dois (…) Eu não mandei matar ele, mas eu mato você, Bruaca”

Depois de ler que horas começa Pantanal hoje, veja também: Velho do Rio morre em Pantanal? Juma encontrará entidade.

+ Tadeu é filho de quem em Pantanal 1990? Veja como foi confissão