Que horas começa Pantanal hoje (6/6) e resumo do capítulo

Que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira (6/6), não terá alterações por causa do confronto do Brasil contra o Japão no gramado. No entanto, durante a semana, mudanças irão acontecer e o folhetim começará mais cedo por conta de uma partida de futebol. O cronograma completo desta semana da TV Globo já está disponível, prepare a sua agenda!

Que horas começa a novela Pantanal hoje, segunda-feira (6)?

A novela Pantanal começa hoje às 21 horas e 30 minutos, depois do Jornal Nacional, de acordo com os dados oficiais da programação do canal. O capítulo desta segunda-feira será um pouco maior que o habitual e somará 1 hora e 15 minutos no ar. Depois da exibição da novela Pantanal hoje, começa a Tela Quente da semana, a partir das 22h45.

Nesta segunda, a programação da Globo também é marcada pela exibição da partida entre Brasil e Japão em amistoso para a Copa do Mundo 2022. Porém, o jogo não altera em nada a que horas começa a novela Pantanal hoje, pois acontece no período da manhã. Assim, apenas a programação matutina da emissora ganha mudanças.

Não apenas Pantanal, mas nenhuma das outras novelas exibidas pela emissora no momento precisarão de alguma alteração de horário hoje. Com duas reprises e três inéditas na grade, esse é o cronograma de novelas desta segunda na Globo:

14h45 – O Cravo e a Rosa

17h05 – A Favorita

18h25 – Além da Ilusão

19h40 – Cara e Coragem

21h30 – Pantanal

O que vai acontecer no capítulo de hoje de Pantanal?

No capítulo de hoje de Pantanal, que começa às 21 horas e 30 minutos, haverá conflito no relacionamento de Jove e Juma. O filho de José Leôncio vai afirmar para a moça que não deixará a fazenda do pai. Depois, Juma decidirá ajudar José Lucas a encontrar um marruá. O caminhoneiro quer provar que é um Leôncio de verdade e por isso irá atrás de um boi feroz para capturar.

O Velho do Rio é quem informará Jove que Juma está com José Lucas. Depois, Tibério prometerá para Muda que não vai atrás de Levi. Tenório revelará para Alcides que sabe quem ele é e vai propor um acordo contra José Leôncio e Levi.

Tenório ficará surpreso ao descobrir a identidade das famílias de Muda e de Juma. No final do capítulo desta segunda, Juma ameaçará atirar em José Lucas, pois ele vai tentar balear um marruá – Todos os acontecimentos são apontados no resumo cedido pela emissora. Alterações podem acontecer sem aviso prévio do canal.

Horários da novela Pantanal na semana de 6 a 11 de junho

A que horas começa a novela Pantanal hoje (6) não terá alterações, mas na quarta-feira (8), o folhetim começará mais cedo por causa de um jogo de futebol. A emissora ainda não revelou na programação qual será a partida exata que ocupará a faixa de horário da novela na grade, mas já afirmou que neste dia, Pantanal começa cerca de 1 hora mais cedo, às 20h35.

Além disso, na quarta, o capítulo da novela será menor que o usual e somará apenas 45 minutos no ar. Nos demais dias, a programação continua sem grandes alterações e com capítulos de mais de 1 hora para o folhetim nas telinhas da Globo. Confira os horários de Pantanal durante a semana de 6 a 11 de junho:

Segunda-feira (06/06): começa às 21h30 e termina às 22h45

Terça-feira (07/06): começa às 21h30 e termina às 22h35

Quarta-feira (08/06): começa às 20h35 e termina às 21h20

Quinta-feira (09/06): começa às 21h30 e termina às 22h35

Sexta-feira (10/06): começa às 21h30 e termina às 22h35

Sábado (11/06): começa às 21h25 e termina às 22h30

Tela Quente de hoje terá exibição especial depois de Pantanal

A Tela Quente de hoje, que começa às 22 horas e 45 minutos, depois da novela Pantanal, vai ser especial e exibirá o primeiro episódio da quinta e última temporada da série médica Sob Pressão. Estrelada por Marjorie Estiano e Júlio Andrade, a trama deste novos capítulos focará na saúde dos médicos e enfermeiros do hospital Hospital Edith de Magalhães, no Rio de Janeiro.

Os dois primeiros episódios da quinta temporada de Sob Pressão já estão disponíveis no catálogo da Globoplay. A cada semana serão lançados dois capítulos. No total, a temporada terá 12 episódios. Se nada mudar nos planos da emissora até lá, a série será finalizada no dia 7 de julho.

Confira o que te espera na nova temporada, que tem participação especial de Lázaro Ramos:

