O que é marruá na novela Pantanal e por que é prova dos ‘Leôncios’?

O que é marruá na novela Pantanal pode ser uma pergunta constante na cabeça de muita gente que acompanha o folhetim da Globo, mas não está familiarizado com certas expressões regionais. Após uma série conversa com Trindade na trama, José Lucas de Nada resolveu sair em busca de um.

Um boi marruá não é uma espécie do animal, a expressão se refere ao temperamento. Assim, são classificados como marruás os bois que são muito bravos, selvagens e violentos. Esse tipo de animal não é domesticado e são muito difíceis de serem capturados.

No começo da novela Pantanal, quando Joventino e José Leôncio saíam em busca de marruás para seus pastos, Joventino dizia que não é possível caçar um marruá como a qualquer outro boi. O peão ensinou o filho que esse tipo de animal só é pego quando é demonstrado respeito.

Por ser um tipo muito feroz de boi, conseguir caçar um marruá na novela pantanal é motivo de orgulho. Algo passado de pai para filho na família Leôncio, este é o motivo que leva Zé Lucas a ir atrás de um na trama do folhetim. O peão resolve que capturará um desses bois bravos para saber se fato tem o sangue de José Leôncio nas veias.

A decisão de Zé Lucas de caçar um marruá surgiu após uma conversa com Trindade no folhetim. No papo, o violeiro disse que se Zé Lucas quer provar que é um Leôncio, deve ir atrás de um boi selvagem, devido a caçada de marruás fazer parte da linhagem da família.

Mais tarde, em papo com Tibério sobre o assunto, Zé Lucas afirma ao colega que ao ir atrás de um marruá na novela Pantanal, ele conseguirá provar sua competência. Ao final da cena, ele recebe uma mensagem do cramulhão pelos lábios de Trindade: “você só vai se aceitar Zé Lucas quando for reconhecido como um Leôncio pelo mais brabo dos marruás”.

Caçada a marruá na novela Pantanal vai gerar atrito entre Zé Lucas e Juma

Quando se caça um marruá, o peão deve levar o boi com vida, mas não é isso que José Lucas de Nada tentará fazer. O caminhoneiro estará armado e tentará atirar em um dos animais nos próximos capítulos da trama. Juma estará ao lado de Zé Lucas, pois prometeu o ajudar na captura do animal, mas ficará com raiva diante da atitude do peão. A jovem vai brigar com o cunhado e vai ameaçar baleá-lo caso ele machuque um marruá.

Por fim, o atrito entre eles não renderá uma troca de tiros e os dois vão se acertar. De acordo com o resumo cedido pela TV Globo sobre os acontecimentos dos próximos capítulos, Juma salvará a vida de José Lucas, que quase será morto por um marruá durante a caçada. Depois, os dois seguirão para a tapera da moça.

Joventino morreu após embate com marruá

A briga entre Joventino e um marruá na novela Pantanal foi o que gerou a morte dele no começo da trama. Desaparecido desde os primeiros capítulos, o que aconteceu com o pai de José Leôncio ainda não foi revelado no remake da TV Globo, mas já sabemos como foi que o peão se tornou o velho do rio por conta das revelações do último capítulo da versão original do folhetim, de 1990.

Na versão da Manchete, o velho do rio se encontra com José Leôncio no último capítulo e revela que morreu depois que caiu do cavalo ao brigar com um marruá no mato. Ele sobreviveu a queda, mas logo em seguida foi atingido por uma cobra no pescoço e então morreu. Seu corpo desapareceu e José Leôncio nunca encontrou os rastros do pai, pois ele se tornou o velho do rio.

Tanto Joventino quanto José Lucas de Nada são interpretados por Irandhir Santos no remake de Pantanal. Já o velho do rio é papel de Osmar Prado.

Joventino tentou caçar um marruá no começo da novela Pantanal usando magia e respeito:

