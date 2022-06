Final de Levi: como Levi morre em Pantanal; vilão será devorado

O final de Levi está próximo e irá acontecer ainda no mês de junho. O peão interpretado por Leandro Lima escapará de uma tentativa de assassinato nas terras de Tenório, mas não conseguirá mudar seu destino, que será trágico. A TV Globo já revelou o que acontecerá com o mau-caráter em seus últimos momentos e você descobre tudo agora!

Como será o final de Levi na novela Pantanal?

Levi vai morrer comido por piranhas nos próximos capítulos de Pantanal após sequestrar Muda e ameaçar Juma. Ele vai estar em um barco e sofrerá um acidente. Ao cair no rio, Levi estará machucado e o sangue atrairá piranhas, que o comerão vivo. Tibério tentará salvar o rival, mas não terá sucesso na tarefa.

A ordem cronológica do final de Levi em Pantanal será a seguinte: o peão será alvo de um plano de Alcides e Tenório, que planejarão matá-lo. Alcides vai revelar a Levi que Tenório prometeu lhe dar terras no Sarandi se ele tirar a vida de Levi e que ele aceitou o acordo.

Com medo da morte, Levi vai atirar em Alcides e conseguirá fugir. Ele chegará até a tapera de Juma e mentirá para a moça sobre o que aconteceu. Levi dirá que Tenório matou Alcides e vai pedir por abrigo. Juma não vai aceitar a presença do peão e então ele enfrentará a filha de Maria Marruá e tentará atirar nela. Juma conseguirá desarmá-lo e o expulsará da tapera.

Mais tarde, Levi conseguirá pegar Muda e a obrigará a entrar em um barco com ele. Levi irá até Juma e vai ameaçar matar Muda, caso Juma não lhe devolva sua arma. A moça não atenderá ao pedido de Levi e em seguida acertará o braço do peão com um tiro.

Levi vai conseguir escapar novamente e Tibério vai perseguir o barco do peão. Será neste momento que Levi sofrerá um grave acidente e terá seu trágico final em que é comido por piranhas na novela Pantanal.

Quando será exibido o final de Levi em Pantanal?

O capítulo que marca a morte e final de Levi na novela Pantanal está previsto para o dia 13 de junho, uma segunda-feira, segundo informações da Globo. A fuga de Levi das terras de Tenório acontecerá a partir do episódio do dia 10 de junho, sexta-feira. O embate com Juma será no capítulo seguinte (11, sábado) e o sequestro de Muda será no mesmo do final de Levi, o do dia 13.

Depois disso, o nome do personagem não é mais citado entre os resumos do folhetim. Se nada mudar entre a versão original e o remake, Levi morre ao ser comido pelas piranhas durante fuga e não volta mais a aparecer na novela.

Relembre como foi o primeiro embate entre Levi e Tibério, em que o peão acabou esfaqueado:

*Matéria baseada nos resumos cedidos pela TV Globo sobre os próximos capítulos da novela Pantanal. Datas e acontecimentos podem mudar sem aviso prévio da emissora.

Após morte de Levi, Tibério e Muda vão viver romance

Depois que Tibério foi esfaqueado por Levi para defender Muda, a dupla de pombinhos começou a se aproximar cada vez mais. A moça ficou emocionada com o retorno do peão e além disso, durante sua estadia no hospital, Tibério não tirava o nome de Muda da boca. No entanto, é após o trágico final de Levi que a dupla realmente pode ser feliz sem ninguém no caminho para atrapalhar.

Muda chegou a dizer durante o folhetim que considerava Tibério como um pai, mas mais tarde a moça se apaixona de verdade pelo peão, que já amava a amiga de Juma há muito tempo. Os dois dão início a um relacionamento que resulta em um casamento. A dupla sobe ao altar pouco depois da metade da novela, na mesma época que Juma e Jove se casam.

Primeiro, eles enfrentam alguns problemas no relacionamento, pois a moça não desiste da vingança que planeja para Tenório – responsável pela morte do pai da moça. Porém, perto ao desfecho da trama, Muda percebe que sua sede de vingança tem atrapalhado sua felicidade. A jovem então desiste da ideia de matar o vilão e se dedica a continuar contente ao lado do amado.

