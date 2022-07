Que horas começa Pantanal hoje, dia de jogo na Globo – 13/07

Quem acompanha o folhetim das 21h da TV Globo diariamente será surpreendido nesta quarta-feira (13). Será necessário ligar a televisão mais cedo, pois que horas começa Pantanal hoje será diferente. A emissora vai exibir uma partida de futebol que afetará algumas novelas da casa. Além disso, o tamanho do capítulo desta quarta-feira será menor que o habitual. Entre os destaques do episódio, Tenório vai tentar atirar no Velho do Rio.

Que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira, dia 13 de julho?

Às 20h35 é que horas começa Pantanal hoje, de acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta online. A atração vai começar como sempre depois do Jornal Nacional, porém, cerca de uma hora mais cedo. É previsto que o capítulo fique no ar por apenas 45 minutos, o que é menos do que de costume. Geralmente, o folhetim fica no ar durante mais de 1 hora.

A mudança acontece por causa da partida entre Santos e Corinthians, que vai começar às 21h20. Como a programação da Globo pode mudar regionalmente, confira o cronograma da sua cidade e veja se a transmissão no seu aparelho será de outro jogo.

Depois da partida de futebol, será exibido o programa Segue o Jogo, comandado Lucas Gutierrez e Paulo Nunes, a partir das 23h30. Para encerrar a noite, a partir das 23h45, vai ao ar o Que História É Essa Porchat?, atração original do GNT que traz famosos e anônimos.

Outras novelas também mudam de horário hoje

Além de que horas começa Pantanal hoje, Além da Ilusão e Cara e Coragem também contarão com alterações de horário por causa da partida de futebol. O folhetim das 18h começará cerca de 20 minutos mais cedo, por volta das 18h05, e a atração das 19h vai começar quase meia hora antes, às 19h15. Ambas as novelas também terão capítulos um pouco menores do que normalmente vai ao ar.

As novelas do período da tarde, O Cravo e a Rosa e A Favorita, não terão mudanças. Ambas começarão no mesmo horário de sempre. A Sessão da Tarde também ficará longe das alterações e começa 15h30 como nos demais dias da semana. Nesta quarta-feira, o filme em exibição será Férias Da Família Johnson.

Programação de novelas com as mudanças de hoje

O Cravo e a Rosa: 14h45

A Favorita: 17h05

Além da Ilusão: 18h05

Cara e Coragem: 19h15

Pantanal: 20h35

O que vai acontecer no capítulo de hoje de Pantanal

Agora que já sabe que horas começa Pantanal hoje, chegou o momento de descobrir o que vai acontecer no capítulo. De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, Tadeu sentirá a agilidade de Jove ao apostar uma corrida com o irmão e Trindade dirá para o filho de Filó que a sela de prata será de José Lucas.

Mariana vai fazer uma ligação para Zaquieu a pedido de José Leôncio para que o pecuarista peça desculpas pela maneira como o rapaz foi tratado pelos peões da fazenda. Tadeu vai beijar Zefa e Jove vai comemorar a notícia da gravidez dada por Juma.

Tenório vai atirar no Velho do Rio, que estará em sua forma de sucuri, depois que a cobra tentar lhe dar um bote. A entidade não conseguirá remover a bala que foi disparada por Tenório. Guta vai revelar para Marcelo que não conseguiu esquecê-lo e Maria Bruaca dirá para Zefa que não sabe mais viver sem Alcides. Por fim, uma pessoa vai se aproximar para salvar o Velho do Rio.

Quem vai ficar com a sela de prata?

No capítulo de que horas começa Pantanal hoje Trindade dirá para Tadeu que a sela será de José Lucas. Porém, isso não irá acontecer caso os passos da versão original sejam repetidos. Se os acontecimentos de 1990 forem mantidos por Bruno Luperi, a sela será de Tadeu na reta final da novela. Na trama original, Zé Lucas e Jove desistem da disputa e cedem a sela para o irmão.

Atualmente na trama, Zé Leôncio e Jove vivem em conflito por causa do desejo do rapaz de ir morar na tapera com Juma:

