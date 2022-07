Sessão da Tarde da semana: filmes de 11 a 15 de julho de 2022

A programação da Sessão da Tarde da semana começa com um clássico infantil, Procurando Nemo (2003). Há ainda Um Presente Para Helen (2004), Mamãe Saiu De Férias (2017) e mais. Os longas-metragens são exibidos logo após a edição especial de O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 11 de julho – Procurando Nemo – Sessão da Tarde da semana

Segunda-feira é dia de assistir Procurando Nemo, filme de 2003, na sessão da tarde da semana. Nemo é um peixinho que em seu primeiro dia de aula é capturado por um mergulhador e acaba no aquário de um dentista. Quando o pai de Nemo percebe que o filho sumiu, cruza o oceano ao lado de Dory para resgatá-lo.

Título Original: Finding Nemo

Direção: Andrew Stanton

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

+ Tela Quente: segunda também é dia de Tela Quente na Globo. O filme exibido será Shazam! (2009), às 22h35, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal.

Terça-feira, 12 de julho – Um Presente Para Helen

Na terça, é a vez de Um Presente Para Helen (2004). O filme conta a história de Helen Harris, uma mulher com uma carreira de sucesso no mundo da moda e que gosta de viver no luxo. Um dia, seu irmão e cunhada morrem em um acidente de carro e ela se torna a guardiã de seus três sobrinhos. Ela terá que decidir entre manter seu padrão de vida ou assumir as novas responsabilidades.

Título Original: Raising Helen

Elenco: Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panettiere, Abigail Breslin, Helen Mirren

Direção: Garry Marshall

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

+ Filhas de Eva (2021): logo após a novela Pantanal, a Globo exibe a série Filhas de Eva, protagonizada por Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo. A história fala sobre rrês mulheres que estão presas a padrões que não as fazem felizes decidem mudar suas vidas.

Quarta-feira, 13 de julho – Férias Da Família Johnson –

Sessão da Tarde da semana

No filme de comédia, a família Johnson enfrenta obstáculos surreis durante o caminho para um encontro anual com outros parentes. Eles precisam passar por um caminhoneiro psicótico, dar carona a um aficionado por feitiçaria e desvendar os perigos de uma banheira em um hotel.

Título Original: Johnson Family Vacation

Elenco: Cedric the Entertainer, Bow Wow, Vanessa Williams, Solange Knowles, Shannon Elizabeth, Gabby Soleil

Direção: Christopher Erskin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 14 de julho – Mamãe Saiu de Férias

Em Mamãe Saiu de Férias (2017), Giulia é uma mãe de três filhos que decide ir viajar sem a família por 10 dias. Enquanto isso, seu marido Carlo, que vive apenas pelo trabalho, fica responsável por cuidar da casa e das crianças. Perdido e com um problema nas mãos, ele terá que se virar para dar conta.

Título Original: Mamá Se Fue De Viaje

Elenco: Agustina Cabo; Carla Peterson; Diego Peretti; Guillermo Arengo; Julián Baz; Martin Lacour; Pilar Gamboa

Direção: Alessandro Genovessi

Nacionalidade: Argentina

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 14 de julho – Megamente

Megamente (2010) é mais uma animação que será exibida na Sessão da Tarda da semana. Megamente é o vilão mais brilhante que o mundo já conheceu, mas é o menos bem-sucedido. Depois que ele finalmente consegue derrotar o Metro Man, seu rival de longa data, a vida do vilão não tem nenhum propósito. Ele decide criar um novo adversário, que percebe que é mais divertido ser um vilão que um herói.

Título Original: Megamind

Elenco: Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David Cross, Brad Pitt

Direção: Tom McGrath

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

+ Corujão I: às 03h55, horário de Brasília, a Globo exibe o filme Rogue One – Uma História Star Wars (2016) no Corujão I. No longa, a Aliança Rebelde recruta Jyn Erso para sua causa depois de saber que o Império está construindo uma arma poderosa chamada Estrela da Morte. Ela se une ao capitão Cassian Andor para cumprir a missão.

