Zaquieu volta para o Pantanal e é recebido com homenagem

Depois de sofrer homofobia por parte de alguns peões de José Leôncio, o personagem de Silvero Pereira resolveu deixar o estado de Mato Grosso do Sul para trás. O rei do gado ficou envergonhado com a atitude de seus funcionários e deu uma bronca em todos. Agora que a poeira baixou, o ex-mordomo de Mariana receberá um pedido de desculpas e assim Zaquieu volta para o Pantanal.

Zaquieu volta para o Pantanal na novela de 2022?

sIM, Zaquieu volta para o Pantanal nos capítulos da próxima semana da novela da TV Globo. De acordo com os resumos da emissora, o rapaz pegará a chalana de Eugênio rumo a fazenda de José Leôncio no dia 22 de julho, sexta-feira. O companheiro de Mariana será convencido a retornar depois que receber uma ligação da ex-patroa.

No capítulo desta quarta-feira, 13 de julho, a mãe de Irma vai ligar para Zaquieu a pedido de José Leôncio. O intuito do contato é um pedido de desculpas pelo comportamento dos peões da fazenda, que resultou na partida do ex-mordomo.

Assim, Zaquieu volta para o Pantanal e logo de cara é recebido com uma homenagem: uma roda de viola para comemorar sua chegada. Ele ficará emocionado com a atitude de Zé Leôncio.

Para quem não se lembra do que aconteceu com Zaquieu em 1990, o personagem se tornou um dos peões da fazenda do rei do gado. Apesar de ele ainda competir pelo fogão Filó e brigar por um espaço na cozinha da casa, ele passa a morar nas terras de José Leôncio e aprende alguns ofícios de peão.

Neste tempo na fazenda de José Leôncio, ele se aproximará cada vez mais alguns peões, como Alcides e Trindade, e até se apaixonará pelo amante de Maria Bruaca. Porém, a paixão platônica não resultará em um romance de verdade.

Final – Peão terá participação em morte de peão

Um dos momentos mais importantes da trama de quando Zaquieu volta para o Pantanal é a morte de Tenório. Na reta final da trama, o peão ajudará Alcides a se vingar do mau-caráter. Se nada mudar entre as versões de 1990 e 2022, tudo acontecerá depois que Tenório sequestrar Alcides e Maria Bruaca e castrar o rival.

Os dois sobreviverão ao momento, mas Alcides prometerá vingança. Mais tarde, ele conta com a ajuda de Zaquieu para encurralar Tenório no rio. Enquanto Zaquieu distrai o vilão e atira no mau-caráter, Alcides se aproxima e enfia uma lança na barriga do marido de Maria Bruaca, o que acaba com a rivalidade entre eles de uma vez por todas.

Durante o momento, Zaquieu acaba baleado por Tenório. Ele então é resgatado por Alcides e levado de avião até um hospital de Campo Grande. Zaquieu sobrevive e então retorna para a fazenda de José Leôncio.

No final da novela, Zaquieu fica triste ao ver que Alcides partiu com Maria Bruaca sem se despedir. Em seu desfecho, o ex-mordomo continua morando no Pantanal como um dos peões da fazenda. As cenas finais do personagem são no casamento triplo de Filó e José Leôncio, Tadeu e Zefa e Guta e Marcelo.

Ator de versão original morreu pouco depois de trabalho na novela

Para quem não conhece, o Zaquieu da primeira versão foi interpretado por João Alberto Pinheiro. O ator infelizmente não conseguiu aproveitar a fama que o papel de Zaquieu lhe trouxe, pois morreu pouco depois de aparecer na novela.

Pantanal ficou no ar de março a dezembro de 1990 e João Alberto morreu em janeiro de 1992, aos 31 anos de idade. O ator era HIV positivo e teve complicações de saúde por causa da doença enquanto estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Zaquieu foi o primeiro e único trabalho do famoso nas telinhas. Ele também era cantor e alguns anos antes, em 1988, havia lançado seu primeiro LP, intitulado Luar do Amor.

Leia também

Marcela Fetter Pantanal: quem é a atriz que faz Érica