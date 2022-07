Que horas começa Pantanal hoje e resumo do capítulo – 11/07

Que horas começa Pantanal hoje, 11 de julho de 2022, continuará o mesmo de sempre. Porém, durante a semana, a novela contará com alterações de horário. Por isso, já é bom se preparar para o que vem a seguir e anotar na agenda a programação da semana. Nesta segunda-feira, a relação de Juma e Jove ganhará novo destaque, já que a dupla se aproxima cada vez mais do altar. Após a novela, a Globo exibirá a Tela Quente.

Que horas começa Pantanal hoje, segunda-feira, 11 de julho?

Às 21h30 é que horas começa Pantanal hoje (11), o horário de sempre da produção. O folhetim tem início após o Jornal Nacional e ficará no ar até 22h35, completando 1 hora e 5 minutos na programação desta segunda-feira da Globo. Não haverá nenhuma mudança também nas demais novelas da emissora.

Para quem já quer saber como será o horário dos demais dias da semana, haverá mudanças na quarta-feira, dia 13 de julho. O folhetim começará mais cedo, às 20h35, por causa de uma partida de futebol. Por enquanto, esta é a única mudança anunciada pelo canal para esta semana.

Para conferir o folhetim ao vivo e de graça – mesmo longe de um aparelho de TV – é simples. É só ter um cadastro gratuito na Globoplay para conseguir acesso a aba “Agora na TV”, que exibe a programação em tempo real da emissora, sem cobrar nada por isso. É bom lembrar que este cadastro não permite acesso ao catálogo do streaming, apenas conteúdo gratuito.

O que vai acontecer no capítulo de hoje (11)

Agora que já sabe que horas começa Pantanal hoje, é hora de descobrir os acontecimentos do capítulo. De acordo com o resumo da novela, José Leôncio vai desconfiar de Marcelo, filho mais velho de Tenório, ao ver o interesse do rapaz por seus bois. Tadeu dirá para Zefa que se casaria com a moça.

Guta repreenderá Maria Bruaca ao ver a mãe seduzindo os peões da fazenda. Jove conseguirá tirar uma foto do Velho do Rio será alertado por Juma. Filó vai supor que Juma se sente atraída por José Lucas e comentará com José Leôncio

O pecuarista pedirá para Zé Lucas que tente resolver o problema dele com Juma, para evitar que o filho vá embora da fazenda. Filó se negará a viajar de avião para comprar o vestido de noiva de Juma.

Cronograma de que horas começa Pantanal 11 a 16 de julho de 2022:

Segunda-feira (11/07): de 21h30 e às 22h35

Terça-feira (12/07): de 21h30 e às 22h35

Quarta-feira (13/07): de 20h35 e termina 21h20

Quinta-feira (14/07): de 21h30 e às 22h35

Sexta-feira (15/07): de 21h30 e às 22h35

Sábado (16/07): de 21h25 e às 22h30

Qual o filme da Tela Quente de hoje (11)?

O filme da Tela Quente de hoje será Shazam. O longa metragem do super-herói da DC vai ter início depois de que horas começa Pantanal hoje, por volta das 22h35. O filme está previsto para ficar no ar até às 00h25, horário do Jornal da Globo.

Para quem não conhece a história do herói, Billy é um garoto de 14 anos que acaba de chegar em um novo lar adotivo. Ele faz amizade com Freddy e em pouco tempo acaba arranjando uma confusão. Durante sua fuga, ele fica na presença de um antigo mago, que o escolhe para receber um dom. A partir daí, o garoto passa a se transformar em um adulto. Nesta sua nova versão, ele tem poderes e habilidades inimagináveis.

Assista o trailer:

Casamento de Jove e Juma será semana que vem

Os resumos cedidos pela TV Globo apontam que Jove e Juma vão subir ao altar na próxima segunda-feira, dia 18 de julho. A jovem experimentar o vestido de noiva pela primeira vez no capítulo de amanhã (12) e os preparativos vão para a cerimônia vão começar.

Pouco antes do casório, o padre que vai realizar a união chamará os noivos para uma conversa séria. Juma será batizada e só então o religioso vai aceitar o comando da cerimônia.

Na versão de 1990, Jove e Juma se casaram no mesmo dia que Muda e Tibério. Se os acontecimentos forem repetidos no remake da TV Globo, a festa será dupla e acabará com um gosto amargo, pois Alcides arranjará confusão com Jove e os dois irão brigar feio.

