Que horas começa Pantanal hoje; nesta quarta-feira tem jogo na Globo

Que horas começa Pantanal hoje (8) será mais cedo que o habitual. A programação da TV Globo ganhou algumas alterações nesta quarta-feira e as novelas das 18h, 19h e 21h foram afetadas. Além de começar mais cedo, o capítulo de hoje de Pantanal também terá menos tempo nas telinhas. Nas cenas que vão ao ar hoje, José Leôncio incentivará a rivalidade entre irmãos com uma competição.

Que horas começa a novela Pantanal hoje na Globo

A novela Pantanal começa às 20 horas e 35 minutos hoje, quarta-feira, dia 8 de junho. O folhetim começará uma hora mais cedo e contará com menos tempo de tela. No total, o capítulo de hoje terá apenas 45 minutos no ar. Esse padrão é pequeno para os estabelecidos pelo folhetim até agora, que geralmente conta com uma hora ou mais na exibição de cada episódio diariamente.

A mudança na programação da TV Globo acontece por conta da partida de futebol que irá começar às 22h20 e o programa Segue o Jogo que vem logo em seguida, às 23h30. A Globo informou que exibirá a partida que acontece nesta quarta entre Fluminense e Atlético-MG, mas não revelou se a transmissão será nacional. Por isso, você deve conferir a programação da sua região, para conferir se este será o jogo exibido na sua televisão ou se assistirá outra partida depois da exibição da novela Pantanal.

Apesar de que horas começa a novela Pantanal hoje ter sido alterado, a forma de assistir continua a mesma. O capítulo será exibido ao vivo na TV Globo e você pode acompanhar por um aparelho de televisão ou a aba “Agora na TV” da Globoplay de forma gratuita pelo seu celular, tablet ou computador.

Outras novelas também mudaram de horário hoje (8)

Além da Ilusão e Cara e Coragem também tiveram alterações em seus horários por conta da programação de futebol. Porém, ambos os folhetins sofreram uma alteração um pouco menor do que a horas começa Pantanal hoje.

A novela estrelada por Larissa Manoela vai ter início às 18h05, cerca de 20 minutos antes do horário normal da atração na Globo. Já Cara e Coragem começa às 19h15, esse horário é cerca de 25 minutos antes do que o habitual para o folhetim, que geralmente inicia por volta das 19h40.

A Favorita e O Cravo e a Rosa, que são exibidas no período da tarde, não tiveram alteração e começam no horário de sempre. O folhetim estrelado por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis começa às 14h45 depois do Jornal Hoje e A Favorita vem depois da Sessão da Tarde, às 17h05.

Assim, os horários das novelas alteradas na programação de hoje na Globo ficou da seguinte forma:

Além da Ilusão – começa às 18h05 e termina 18h45

Cara e Coragem – começa às 19h15 e termina 20h00

Pantanal – começa às 20h35 e termina 21h20

Programação do resto da semana será normal

Hoje a novela Pantanal começa em um horário mais cedo, mas nos demais dias da semana o folhetim terá início em sua faixa de horário de sempre. Na quinta (9) e sexta (10), os capítulos começam às 21h30 e ficam no ar até 22h35. No sábado (11), é comum que o folhetim comece alguns minutinhos mais cedo, assim a novela vai ser transmitida das 22h25 até 23h30.

O que acontece no capítulo de hoje de Pantanal?

Após anunciar para os peões da fazenda que José Lucas também é um de seus filhos, José Leôncio vai surpreender Jove com uma festa de viola em comemoração ao aniversário do rapaz. Irma pedirá que o fazendeiro dê a sela de prata que era de seu pai para Jove, porém, isso não irá acontecer. Zé Leôncio vai informar que a sela será disputada entre seus três filhos em uma raia.

Jove dirá para Juma que vai se afastar da moça, para que ela possa entender melhor o que sente por Zé Lucas. Zefa vai escutar a conversa de Tenório e Maria Bruaca. No capítulo anterior, a empregada escutou os gritos e gemidos da esposa do patrão enquanto ela se divertia com Levi.

Além disso, no capítulo de hoje da novela Pantanal, que começa às 20 horas e 35 minutos, Guta vai insinuar para Tadeu que José Lucas pode ser um vigarista.

