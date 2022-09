Que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira, 07/09

Às 21h55, horário de Brasília, é que horas começa Pantanal hoje, 7 de setembro. A novela tem sido exibida mais tarde devido ao horário político gratuito na televisão e continuará começando em um horário diferente do habitual até o fim das eleições. A trama é exibida logo depois do Jornal Nacional.

Que horas começa Pantanal hoje na Globo?

Pantanal hoje começa às 21h55, horário de Brasília, na Globo. A novela fica no ar por 01h10, sendo finalizada às 23h05. A emissora exibe o Especial Independência em seguida.

O capítulo desta terça-feira começa com Alcides (Juliano Cazarré) dizendo a Tibério (Guito) que tem certeza que José Lucas (Irandhir Santos) levou o tiro o que ele ouviu. No entanto, a agonia da família acaba quando José Leôncio (Marcos Palmeira) encontra o filho. O primogênito surpreende a todos, principalmente o próprio pai, quando diz que foi o Velho do Rio (Osmar Prado) que lhe salvou.

Também será hoje que Tenório (Murilo Benício) descobrirá que Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) estão dormindo juntos. Mas o capítulo ficará marcado pela morte de Roberto (Cauê Campos), que será afogado no rio por Solano (Rafa Sieg).

O garoto ficará desconfiado que seu pai tem algo a ver com o tiro levado por José Lucas e tentará investigar o crime por conta própria. Ele contará a história para o matador de aluguel enquanto os dois passeiam de barco – quem chega para atacar o bandido é o Velho do Rio, que se transforma em sucuri e derruba o assassino na água.

Quando Roberto dá a mão para puxar o assassino de volta para o barco, ele acaba sendo puxado para dentro d’água por Solano e morre afogado.

Tenório vai ficar desesperado com a notícia e irá junto com Marcelo tentar encontrar o corpo do filho. Sem sinal do menino, ele vai chorar copiosamente.

Corpo de Roberto é encontrado

O corpo de Roberto será encontrado no capítulo de quinta-feira, 8. Ari (Claudio Galvan) vai avisar José Leôncio (Marcos Palmeira) que o corpo e um menino com a descrição do filho de Tenório foi encontrado no rio por um vizinho. Quem vai dar a notícia para sua família será Marcelo.

Tenório não vai acreditar na história contada por Solano e cobrará do matador de aluguel a verdade sobre a morte do garoto. Além disso, Marcelo encontrará uma arma nos pertences do jagunço e o questionará. Mais uma bomba cairá no colo do marido de Zuleica (Aline Borges) quando Guta contar para o pai que está esperando um filho de Marcelo.

Já na fazenda, Irma (Camila Morgado) diz a Mariana (Selma Egrei) que pressente mais tragédias, e Filó (Dira Paes) sugere que José Leôncio faça exames em São Paulo, depois que ele sente um cansaço.

Ainda nesta semana, Renato (Gabriel Santana) descobrirá que Solano foi contratado pelo seu pai para dar um fim na família de José Leôncio, além de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré). Maquiavélico como o patriarca, ele até pensará em ajudar o pai na matança, mas será humilhado pelo grileiro quando desistir dos planos.

“De que lado você tá nessa história toda?”, se irritará Tenório. “Do teu lado, pai… Como sempre tive”, responderá o filho. “Então é bom você parar de fraquejar”, humilhará o fazendeiro. “Eu não quero entrar nessa, pai… E você também deveria parar enquanto é tempo”, encerrará Renato.

