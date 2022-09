Solano mata quem em Pantanal? Vilão vai afogar filho de patrão

O vilão do ator Rafa Sieg vai causar na novela Pantanal e fará Tenório (Murilo Benício) se arrepender do dia em que o contratou. Isso porque o jagunço vai ir atrás do filho do próprio patrão. Solano mata quem em Pantanal? O mau-caráter vai assassinar o caçula Roberto (Cauê Campos) e ainda fará planos para acabar com os inimigos de Tenório. Nem Juma, que estará na fase final de sua gravidez, será perdoada.

Solano mata quem em Pantanal: Roberto é a grande vítima do vilão

Roberto é quem Solano mata quem em Pantanal, o filho mais novo de Tenório e Zuleica (Aline Borges). O matador de aluguel foi contratado por Tenório para acabar com Maria Bruaca, Alcides, Zé Leôncio e sua família, mas chega a casa do patrão disfarçado de peão, para que ninguém suspeite de nada. Porém, Roberto é quem vai se tornar alvo do jagunço, pois ficará desconfiado das ações de Solano. Para proteger sua identidade, o matador resolverá acabar com o rapaz.

Esta é uma mudança entre as versões de 1990 e 2022. Nas cenas da Manchete, Roberto morria ao ser devorado por uma sucuri. Já no remake, ele é quem Solano mata quem em Pantanal. A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Patrícia Kogut do O Globo, em junho, e foi confirmada pela emissora no final de agosto, com os resumos cedidos sobre os próximos capítulos da novela.

O assassinato de Roberto acontecerá no capítulo do dia 7 de setembro, quarta-feira, segundo os resumos da Globo. Roberto estará desconfiado de Solano, pois o verá armado e vai acreditar que foi o peão quem atirou em Zé Lucas no capítulo anterior, do dia 6 de setembro – o que será verdade. Ao perceber que o jovem está desconfiado, o vilão fará questão de sair de barco com Roberto quando o rapaz for até o rio para um passeio. Solano então aproveitará o momento e afogará o rapaz.

A TV Globo não revelou os detalhes da cena, mas segundo Patrícia Kogut, primeiro o vilão cairá na água ao avistar uma sucuri, pois ficará assustado com o animal. Roberto salvará sua vida e o puxará para o barco, mas acabará se afogando ao tentar ajudar o funcionário do pai.

Solano ficará contente ao ver que o rapaz se afogou sozinho, pois nem precisará ter trabalho de calá-lo. No entanto, quando Solano puxar o corpo de Roberto para o barco, o rapaz recobrará a consciência e cuspirá toda a água que engoliu. Assim, Solano terá que sujar as mãos.

O jagunço então jogará o corpo do caçula de Zuleica na água e o afogará. Desta vez, Roberto não conseguirá sobreviver e Solano resolverá largar o corpo do jovem no rio. Ele correrá até Tenório e mentirá. O matador dirá para o patrão que o jovem foi alvo de uma sucuri e morreu. Marcelo e Tenório vão se desesperar e seguirão até o rio, mas não encontrarão o corpo do rapaz.

Planos contra Zé Lucas, Tadeu e Juma dão errado

Depois de Roberto, Solano mata quem em Pantanal? Se engana quem pensa que o matador de aluguel terá sucesso em sua missão de acabar com os inimigos de Tenório. Ele fará planos contra Zé Lucas, Tadeu e Juma, mas todos darão errado.

Primeiro, ele atirará em Zé Lucas – essa acabará sendo a causa da morte de Roberto, já que o rapaz vai desconfiar que Solano é o culpado pelo crime e por isso virará alvo do matador. No entanto, mesmo que o primogênito de Zé Leôncio acabe entre a vida e a morte, ele sobrevive ao ataque ao ser resgatado pelo Velho do Rio. A entidade cuida dos ferimentos do neto e depois o manda de volta para casa.

Depois, quem se torna alvo de Solano é Tadeu. Nesta parte da história, ele ganha a ajuda de Renato (Gabriel Santana), que descobre os planos de Tenório e resolve ajudar na vingança do pai. Como Renato tem interesse em ficar com Zefa (Paula Barbosa) – namorada de Tadeu – ele sugere ao matador que eles acabem com o filho do meio do rei do gado logo.

Os dois bolam um plano, porém, Zefa descobre tudo e encontra a arma de Solano. Ela corre até a fazenda vizinha e revela suas descobertas para Zé Leôncio, o que impede Renato e Solano de concluírem o plano de matar Tadeu.

Por último, Solano tentará matar Juma e este será seu fim. Nas cenas de 1990, ele encurralou a moça na tapera depois que ela voltava de uma caçada. Juma estava prestes a dar a luz e o jagunço prometeu esperar pelo nascimento da criança, pois assim podia matá-la na frente de Juma antes de também tirar a vida da mãe.

O que ele não esperava era que a moça virasse onça. Após se transformar no animal, ela mata o jagunço e Solano paga por seus crimes de uma vez por todas.

Leia também

Entrevista com o ator Rafa Sieg: vilão em Pantanal, Solano chega para fazer até Tenório chorar