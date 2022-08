Que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira (17), dia de jogo

Que horas começa Pantanal nesta quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022 terá alterações. A mudança irá acontecer por causa de uma partida das quartas de final da Copa do Brasil que será exibida pela TV Globo na faixa das 21h. O jogo vai alterar o horário das novelas inéditas da emissora e fará Pantanal começar mais cedo e ter um capítulo menor. Nos destaques do episódio de hoje, estará o aborto espontâneo que Érica esconderá de Zé Lucas e a conturbada separação de Maria Bruaca e Tenório.

Que horas começa Pantanal hoje

Às 20h35 é que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira, 17 de agosto de 2022, na TV Globo, depois do Jornal Nacional. A informação é do site oficial da emissora, que indica que o capítulo terá apenas 45 minutos e ficará no ar até às 21h20.

A mudança no horário do folhetim acontece por causa da partida entre Corinthians e Atlético-GO das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo vai ficar no ar durante a faixa de horário que normalmente pertence a Pantanal e terminará por volta das 23h30. Depois, o programa Segue o Jogo entra no ar.

Comandado por Lucas Gutierrez e com comentário de Paulo Nunes, a atração debate lances, análises de jogadas, desempenho dos times, entre outros assuntos. Finalizando a programação de quarta-feira, a partir das 23h45, começa o programa Que História É Essa Porchat.

O que vai acontecer no capítulo de hoje de Pantanal (17)

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, o novo capítulo da atração vai trazer Roberto desconfiado da mãe, Zuleica. Pouco depois, Zuleica deixará claro para Tenório sua opinião sobre os direitos de Maria Bruaca após a separação.

Irma vai estranhar a frieza na recepção de Trindade e Alcides avisará Maria Bruaca que pensa em tirar a vida do ex-marido da amada. Érica vai contar para o pai que sofreu um aborto espontâneo e esconderá a verdade de José Lucas.

Perto do desfecho do capítulo de hoje, Tenório vai se negar a vender sua fazenda para José Leôncio. Por fim, Alcides e Maria Bruaca vão ir até a tapera de Juma.

Além da Ilusão e Cara e Coragem também começam mais cedo

E não foi apenas o que horas começa Pantanal hoje, quarta-feira (17), que foi afetado pela partida entre Corinthians e Atlético-GO, as novelas da faixa das 18h e 19h também ganharam mudanças de horário. Ambas começarão mais cedo, de acordo com a programação oficial da emissora.

Além da Ilusão, que está em sua última semana, vai começar a partir das 18h05. O capítulo de hoje terá 40 minutos no total e depois o folhetim cede espaço para o setor de jornalismo do canal. Após as notícias – que são exibidas em programas regionais. Por exemplo, São Paulo tem o SP2, o Rio de Janeiro tem o RJ2, etc – a novela Cara e Coragem entra em ação.

Cara e Coragem vai começar às 19h15 nesta quarta-feira e ficará no ar até às 20h00. Em seguida, é exibido o Jornal Nacional e a partir das 20h35 é que horas começa Pantanal hoje.

