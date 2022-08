Quando e qual filho do Tenório morre na novela Pantanal?

A família do vilão vivido por Murilo Benício no remake da TV Globo não chegará intacta ao final da novela. O personagem perderá um de seus herdeiros, o que deixará a família em luto. Qual filho do Tenório morre em Pantanal? Zuleica deu a luz a Marcelo, Renato e por último Roberto e um deles vai morrer por causa de uma decisão do pai mau-caráter.

Qual filho do Tenório morre em Pantanal? Roberto

Roberto é qual filho do Tenório morre em Pantanal. Segundo adiantou a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, o caçula da família morrerá pelas mãos de um assassino de aluguel que será contratado pelo vilão de Murilo Benício nos próximos capítulos da novela.

Tenório vai trazer o jagunço Solano (Rafa Sieg) para a trama para que o matador lide com seus inimigos, porém, o mau-caráter vai acabar tirando a vida do filho do patrão. Isso irá acontecer porque Solano vai atirar em Zé Lucas às escondidas. Ninguém saberá que ele é o responsável pelo atentado contra a vida do primogênito de Zé Leôncio, mas Roberto verá o jagunço com as mãos em uma arma e começará a fazer perguntas que mostrarão que ele desconfia do funcionário do pai.

Com medo de ser desmascarado, Solano vai resolver matar Roberto. A cena do assassinado acontecerá no rio, quando os dois saírem sozinhos de barco. Solano vai avistar uma sucuri e se assustará, caindo na água. Roberto vai ajudá-lo, mas acabará caindo do barco por conta dos movimentos desesperados de Solano para tentar sair da água.

Roberto vai se afogar e Solano verá o corpo do rapaz boiando. Feliz que ele não precisou agir para acabar com o rapaz e o jovem morreu sozinho, ele puxará o corpo de Roberto para o barco no intuito de levá-lo para o patrão. No entanto, Roberto ficará consciente novamente e vai cuspir toda a água que engoliu. Frustrado porque o rapaz continua vivo, Solano então acabará com o jovem usando as próprias mãos.

Ele jogará o rapaz na água e o afogará. Dessa vez, ele não puxará o corpo de Roberto e deixará que a correnteza leve o jovem embora. Ele vai correr até o patrão e contará uma história mentirosa, colocando a culpa da morte do rapaz na sucuri que apareceu durante o passeio dos dois. A família de Tenório ficará devastada com a perda e Tenório vai se culpar por não ter permitido que o filho retornasse para São Paulo, coisa que o rapaz já havia pedido várias vezes.

Morte da novela de 1990 foi diferente

O desfecho de qual filho do Tenório morre em Pantanal foi diferente na versão original da novela. Nas cenas da versão da Manchete, o jovem não foi assassinado pelo jagunço contratado por Tenório – que na época era chamado de Teodoro e não Solano. Em 1990, Roberto morria ao ser devorado por uma sucuri.

Tudo acontecia na beira do rio, quando o rapaz puxava um barco para a água e ia sair sozinho em um passeio. Antes de conseguir subir na embarcação, ele é puxado pela cobra para a água e não consegue se soltar. O animal então o leva embora e pouco tempo depois, o corpo da sucuri é encontrado pelo IBAMA com Roberto dentro. O cadáver do rapaz é levado para o IML de Campo Grande e Marcelo viaja até a cidade para reconhecer o corpo do irmão.

Nesta versão antiga, o jagunço de Tenório até assiste a cena de longe e não ajuda Roberto. Porém, o assassinado de aluguel nada tem a ver com a morte do rapaz e muito menos o afoga. Segundo Kogut do O Globo, a mudança do autor Bruno Luperi em 2022 aconteceu para passar uma mensagem sobre conservação ambiental na novela e evitar colocar a sucuri como um animal perigoso que precisa ser abatido.

E qual o final dos outros filhos de Tenório?

Enquanto Roberto é qual filho do Tenório morre em Pantanal, Marcelo e Renato ganham finais felizes no folhetim. Marcelo consegue ficar com Guta, os dois se casam e ainda se tornam pais de um menino. Antes do desfecho da dupla na trama, a criança de Guta e Marcelo ganha Zé Leôncio e Filó como padrinhos e o casal combina de viajar até o Sarandi, no Paraná, para visitar Maria Bruaca, que se mudou com Alcides pouco depois de se tornar avó.

Renato também fica no Pantanal e deixa a ideia de voltar para São Paulo para trás. O rapaz, que durante um período da novela se tornou aliado do pai e do matador de aluguel contratado pelo vilão, se arrepende de suas ações na novela e acaba ficando ao lado da mãe. Ele ajuda Zuleica nos negócios que a mulher herda depois que Tenório morre assassinado na reta final do folhetim.

As últimas cenas do jovem são com uma moça da região durante o casamento triplo de Zé Leôncio e Filó, Tadeu e Zefa e Guta e Marcelo. Ele dança com a garota, flerta e depois a chama para um banho de rio.

