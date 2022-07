Que horas começa Pantanal hoje, resumo do capítulo (02/07)

Já sabe que horas começa Pantanal hoje, sábado, 2 de julho? O folhetim começa alguns minutos mais cedo nos fins de semana, então é bom ficar de olho na programação da Globo para não perder nada. No capítulo de hoje, Juma terá uma importante conversa com Jove sobre o velho do rio e o futuro do casal. Além disso, uma decisão de Zaquieu também terá destaque na trama, já que o mordomo não recebe um bom tratamento por parte de alguns peões.

Que horas começa Pantanal hoje, sábado, dia 2 de julho

Às 21h25 é que horas começa Pantanal hoje (2) na TV Globo. É normal que aos sábados, a novela comece 5 minutos antes do que seu horário de segunda a sexta-feira, que normalmente é 21h30. Apesar de iniciar um pouco mais cedo, o tempo do folhetim na telinhas será o mesmo dos demais capítulos da semana, 1 hora e 5 minutos no total. Geralmente, as quartas-feiras são os únicos dias em que o folhetim tem menos tempo no ar, por conta de eventuais partidas de futebol.

De acordo com o cronograma oficial da Rede Globo, disponível para consulta online, Pantanal irá terminar às 22h30 neste sábado (2) e dará espaço ao programa Altas Horas na programação. Quem acompanha o folhetim, sabe que aos domingos não acontece exibição de nenhum capítulo.

A partir da próxima segunda-feira, dia 4 de julho, a programação matinal da Globo irá mudar. Programas como Mais Você e Encontro trocarão de horário, mas nenhuma novela da emissora será afetada. Como você já sabe que horas começa Pantnaal hoje, confira também os horários previstos para a próxima semana e já deixe a agenda pronta.

Programação hoje – Sábado (2/7)

Pantanal começa às 21h25 e termina 22h30

Programação de 4 a 9 de julho

Segunda-feira (4/07): começa às 21h30 e termina 22h35

Terça-feira (5/07): começa às 21h30 e termina 22h35

Quarta-feira (6/07): começa às 21h30 e termina 22h35

Quinta-feira (7/07): começa às 21h30 e termina 22h35

Sexta-feira (8/07): começa às 21h30 e termina 22h35

Sábado (9/07): começa às 21h25 e termina 22h30

Nos capítulos recentes da trama, Irma começou um romance com Trindade e Juma e Jove estão tentando se acertar:

Resumo do capítulo de hoje de Pantanal

Além de saber que horas começa Pantanal hoje, descobrir o que vai rolar na trama também ajuda os noveleiros ansiosos. No capítulo deste sábado, Juma vai contar para Jove que o Velho do Rio a orientou para que continue na tapera e que tenha um filho.

Tadeu vai tirar sarro de Zaquieu, o mordomo de Mariana. Mais tarde, a mãe de Irma e Madeleine receberá receberá um recado de Zaquieu que revela que ele pretende deixar o Pantanal. Ela será tranquilizada por José Leôncio.

Marcelo pedirá informações para Alcides sobre Juma. Mariana revelará para a José Leôncio que tem medo de que Jove escolha Juma e abra mão negócios da família. O pecuarista será claro com a sogra e dirá que se Jove desistir de cuidar dos negócios, um de seus outros dois filhos assumirá seu lugar.

Pedido de casamento acontecerá nos próximos capítulos

Nos capítulos da próxima semana, Tibério vai pedir Muda em casamento. A moça aceitará o pedido e José Leôncio e Filó vão ser convidados para a posição de padrinhos. O casamento ainda não aparece nos resumos cedidos pela emissora, que mostram até a metade do mês de julho. Por isso, as cenas devem aparecer nas telas entre o final de julho e o mês de agosto.

Se acontecer da mesma forma que na versão original de 1990, o casamento da dupla no remake será duplo. Além de Tibério e Muda, também se casam no mesmo dia Juma e Jove. A cerimônia acontece na fazenda de José Leôncio, porém, a festa termina antes do esperado, por conta de uma confusão. Alcides fica bêbado e arruma briga com Joventino.

