Que horas começa Terra e Paixão hoje, dia de jogo na Globo? (31/05)

Terra e Paixão será exibida em um horário especial nesta quarta-feira, 31, devido à transmissão da partida entre Corinthians x Atlético-MG. O capítulo de hoje, que vai ao ar logo após o Jornal Nacional, será mais curto. O folhetim retorna ao horário tradicional amanhã, 1º.

Horário da novela Terra e Paixão hoje

Terra e Paixão começa às 20h35, horário de Brasília. O capítulo terá apenas 45 minutos de duração e será encerrado às 21h20.

Quarta-feira é dia de futebol na Globo, o que causa uma mudança no cronograma noturno da emissora. O canal transmite as oitavas-de-final da Copa do Brasil logo após o fim da exibição de Terra e Paixão. O Jornal Nacional também é afetado e começa mais cedo, às 20h.

Logo após a partida, a programação continua com o programa Segue o Jogo, às 23h30, com Lucas Gutierrez e Paulo Nunes, que analisam as jogadas, lances polêmicos e desempenho das equipes. Em seguida, a Globo exibe o programa Que História é Essa, Porchat?, às 23h45, e segue com a programação noturna.

A partir de quinta-feira, o horário de exibição de Terra e Paixão retorna ao normal, começando às 21h30. As modificações no horário costumam ser feitas somente às quartas.

Os espectadores que não puderem assistir a novela nesse horário, podem conferir o capítulo do dia no Globoplay. A plataforma disponibiliza todos os capítulos de seus folhetins após a exibição na TV.

Jornal Nacional – 20h

Terra e Paixão – 20h35

Futebol – 21h20

Segue o Jogo – 23h30

Que História é Essa, Porchat? – 23h45

Resumo do capítulo de hoje

No capítulo desta quarta-feira, a situação vai começar a ficar complicada para Aline (Barbara Reis), que será apontada como responsável pela morte de Isabel (Yasmin Gomlevsky). Antônio (Tony Ramos) manda Ruan (Tairone Vale) dizer ao delegado que viu Aline ameaçando Isabel, o que é mentira.

Marino (Leandro Lima), no entanto, vai levar o depoimento do rapaz em consideração, que afirmará ao delegado que ouviu Aline fazendo ameaças.

Enquanto isso, Anely (Tatá Werneck) corre risco de ser descoberta, já que Enzo (Rafael Gualandi) sugere que Tadeu (Claudio Gabriel) ofereça uma visita técnica na pousada de Lucinda (Débora Falabella) por desconfiar que a mulher mascarada com quem ele conversa esteja lá. Andrade (Ângelo Antônio) avisa a Anely que o técnico irá avaliar os computadores da pousada.

A irmã de Lucinda também terá mais surpresas. Isso porque Odilon (Jonathan Azevedo) combina com a cunhada de fazer um jantar especial para ele pedir a namorada em casamento.

Já Cândida (Susana Vieira) entrega uma caixa para Caio (Cauã Reymond) usar contra Irene (Glória Pires). A dona do bar, que está com a saúde bastante debilitada, guarda provas do passado da esposa de Antônio que podem prejudicá-la.

O capítulo termina com Graça (Agatha Moreira) ouvindo Irene dizer que tem certeza que Daniel (Johnny Massaro) gosta de outra.

O que acontece nos próximos capítulos de Terra e Paixão?

O falso depoimento de Ruan fará com que Aline seja presa injustamente pela morte de Isabel. As cenas estão previstas para irem ao ar na quinta-feira, 1º. A protagonista será apontada como a possível responsável pelo assassinato.

Aline permanecerá presa por poucos dias e receberá a ajuda de Caio e Daniel. No sábado, 3, o Juiz assinará o habeas corpus e a ordem de soltura da mocinha.

Terra e Paixão também terá mais uma morte nos próximos capítulos. Será a de Cândida, que morrerá após ter uma falta de ar. A dona do bar chamará Antônio para revelar um segredo ao fazendeiro antes de morrer, mas não conseguirá concluir o raciocínio e falecerá antes.

