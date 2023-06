Que horas sai o novo episódio de Os Outros hoje na Globoplay - 14/06

Nova série da Globoplay, Os Outros tem conquistado o público e com apenas duas semanas de exibição a produção já aparece no topo dos mais assistidos da plataforma streaming. Com novos episódios todas as semanas, a obra estrelada por Adriana Esteves, Thomas Aquino, Milhem Cortaz e outros grandes nomes, ficará no ar até julho. Veja que horas os episódios novos são lançados!

Horário da novela Os Outros

O episódio de Os Outros desta quarta-feira, 14 de junho, entra na Globoplay às 18h00. Esse é o horário padrão de todos os capítulos da série de Lucas Paraizo. A cada semana, o público consegue conferir dois episódios novos, um na quarta-feira e o outro na sexta-feira.

Para assistir a série é necessário ser assinante da Globoplay. O primeiro episódio da produção foi o único disponibilizado gratuitamente para não clientes, mas a gratuidade só durou até o dia 5 de junho. A partir de agora todos os episódios são exclusivos.

Para conseguir assistir basta ser cliente de qualquer plano, não é necessário ser cliente de algum específico. Você pode optar por pagar qualquer um dos pacotes, até mesmo o mais barato. Os valores variam de R$ 14,90 a R$ 89,90 e oferecem tanto opções mensais quantos anuais, além de combos que te dão a opção de assistir até outras plataformas streaming, como a Disney+, Star+ ou Lionsgate+.

A trama da série Os Outros se passa em um condomínio no Rio de Janeiro em que duas famílias vizinhas se tornam inimigas depois de uma discussão entre adolescentes. Uma briga aparentemente inofensiva termina em uma agressão que faz com que os pais dos meninos levem a discussão a um outro nível, ainda mais agressivo e perigoso.

Programação - Próximos episódios de Os Outros

Com dois episódios lançados por semana, a série Os Outros fica em exibição até a primeira semana de julho. O penúltimo episódio da trama vai ao ar no dia 5 de julho e o episódio final é lançado no dia 7 de julho, sempre às 18h00.

Episódio 6 - Sexta-feira, 16 de junho

Episódio 7 - Quarta-feira, 21 de junho

Episódio 8 - Sexta-feira, 23 de junho

Episódio 9 - Quarta-feira, 28 de junho

Episódio 10 - Sexta-feira, 30 de junho

Episódio 11 - Quarta-feira, 5 de julho

Episódio 12 - Sexta-feira, 7 de julho

