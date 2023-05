Que horas vai começar o Linha Direta 2023 hoje, dia 18 de maio

Após quase ser proibido pela justiça, o Linha Direta desta quinta-feira, 18, vai contar a história um dos casos mais marcantes dos últimos anos: a morte de Henry Borel aos 4 anos. A vítima foi morta em 2021, no apartamento em que vivia com o padrasto, o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, e com a mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva na Barra da Tijuca, Zona Oeste, do Rio de Janeiro.

Veja que horas começa o Linha Direta 2023 hoje:

Horário e como assistir a estreia do Linha Direta na Globo

O Linha Direta está marcado para começar às 23h00 na TV Globo, depois da exibição da série Cine Holliúdy. Este episódio de terá 1 hora e 10 minutos no ar e terminará por volta da 00h10, horário que cede espaço para o Jornal da Globo.

A exibição pode ser acompanhada de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso prefira ver online, você pode assistir ao programa ao vivo pela aba Agora na TV da Globoplay, que transmite a programação em tempo real da emissora sem cobrar nada por isso. A única obrigatoriedade é ter um cadastro gratuito no site.

1 – Acesse a Globplay no endereço https://globoplay.globo.com/ e clique em “entrar” na aba lateral direita. Uma página de login será aberta, em seguida clique em “Não tem conta? Cadastre-se”;

2 – Informe no formulário o seu nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero, país, cidade e estado em que mora; Finalize o cadastro ao selecionar a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade” e depois o botão “cadastrar”;

3 – Por último, acesse novamente a plataforma no horário do Linha Direta, desta vez com o login que acabou de criar, e clique em “agora na TV” na aba superior do site.

