Que horas vai começar Terra e Paixão hoje? (17/10)

Os fãs da novela Terra e Paixão terão que ligar a televisão mais cedo hoje, terça-feira, 17. O folhetim vai começar antes do horário habitual por conta da partida entre o Brasil e o Uruguai nas Eliminatórias da Copa. Quase todas as novelas do canal sofreram alteração de horário, veja como ficou a programação da TV Globo de hoje!

Terra e Paixão vai começar mais cedo hoje

A novela Terra e Paixão vai começar hoje às 20h05 na TV Globo, segundo a programação oficial da emissora. O folhetim vai ao ar depois do Jornal Nacional e terá apenas 45 minutos de exibição, já contando com os intervalos comerciais. O jogo de futebol começará às 20h50 e tomará a programação do canal até às 23h00.

Com exceção de Mulheres de Areia, que não sofrerá alteração de horário, todas as outras novelas do canal foram afetadas por conta do jogo. Mulheres Apaixonadas começará um pouco mais cedo, às 16h50, o mesmo acontecerá com Elas por Elas, que terá início às 17h50 e Fuzuê, que vai começar às 18h50. Até mesmo o Jornal Nacional vai mudar de horário e entra no ar às 19h30. A novela Todas as Flores será afetada e começará mais tarde, só às 23h00.

Para assistir ao vivo a TV Globo é possível sintonizar o canal em uma televisão ou também conferir a transmissão em tempo real da emissora pela aba "Agora na TV" da Globoplay. Embora seja uma plataforma paga, o streaming permite que usuários de contas gratuitas vejam a programação da Globo sem cobrança. É só criar um perfil de graça no site e pronto.

Mudanças - Programação da Globo hoje

Mulheres Apaixonadas - 16:50

Elas por Elas - 17h50

Jornal Local - 18h25

Fuzuê - 18h50

Jornal Nacional - 19h30

Terra e Paixão - 20h05

Futebol - 20h50

Todas as Flores - 23h00

O que vai ter em Terra e Paixão hoje

No capítulo desta terça-feira de Terra e Paixão, Irene vai pedir a ajuda de Silvério para fazer um teste de DNA no filho de Graça. Depois de ouvir da boca do próprio delegado (Leandro Lima) que o garoto é seu filho, ela não acreditará nas palavras de Marino quando ele tentar negar a afirmação. Ainda neste núcleo, o delegado vai abrir uma investigação para tentar descobrir quem lhe mandou a mensagem no celular que dizia que Danielzinho estava em perigo e causou toda a confusão.

Além disso, Gladys fará uma ligação para Berenice e a trambiqueira pensará em dar um golpe na diretora. Ainda neste capítulo de Terra e Paixão, João, o filho de Aline, vai desaparecer e deixará a mocinha desesperada. Ela e sua mãe Jussara andarão pelas ruas atrás do menino, que terá fugido de casa para dormir com Caio.

Quem também vai se dar mal em Terra e Paixão é Antônio. Por conta da liminar que Rodrigo conseguiu para que o fazendeiro parasse de explorar as terras de Aline na busca por diamantes enquanto o processo corre na justiça, ele acabará preso.

Um Oficial de Justiça vai chegar ao local e informará Vinicius da liminar, que convocará Antônio. Acreditando que está acima de tudo e todos, o fazendeiro vai ignorar a ordem e mandará que seus homens continuem trabalhando. Por conta disso, Marino vai prendê-lo. O ricaço não ficará nada contente e ameaçará o delegado, dizendo que ele assinou a própria sentença com a atitude.

Por fim, Petra, que se consultou com o pajé e seguiu para uma clínica em que ficará internada para tratar de seus problemas, será visitada por Hélio, que não desistirá de manter o relacionamento que tem com a La Selva.

*Resumo oficial da emissora, cenas podem sofrer alterações de edição sem aviso prévio.

