Resumo Mulheres Apaixonadas de terça-feira, 17 de outubro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 17 de outubro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente. A semana vai mostrar reviravoltas na trama de 2003.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de terça-feira, 17/10

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da terça-feira, 17, de acordo com os capítulos originais, vai mostrar Marina dando indícios que seu interesse por Expedito, atual namorado da ex-sogra, vai além do campo profissional. A agora fotógrafa se mostrará cheia de ideais para fotografar o moço.

Em outro núcleo ainda complicado da novela, Cláudio tenta mais uma vez fazer as pazes com Edwiges e até tenta beija-lá, mas a atitude cafajeste irrita ainda mais a mocinha, que embora seja apaixonada por ele, não consegue engolir o fato dele ter engravidado Gracinha. Mas o que a deixa ainda mais furiosa é quando o rapaz diz que a gravidez será interrompida.

Católica, Edwiges vai procurar Gracinha para convencer a rival de não fazer o aborto. Ela oferece sua casa na escola para que a moça more durante a gestação.

Ainda na terça-feira é previsto que vá ao ar uma das cenas mais icônicas da novela: o tiroteiro que mata Fernanda e fere gravemente Téo. Os dois estarão no carro, andando pelas ruas do Leblon, quando o músico entra em uma rua onde assaltantes e policias trocam tiros.

Fernanda e Téo saem do carro agachados, mas mesmo assim acabam baleados. Eles são resgatados e dão entrada no hospital com vida, mas a mãe de Salete não resiste aos ferimentos e morre. Já o músico passa dias internado, mas sai da internação sem sequelas.

A tragédia vai desencadear uma série de revelações no novela: veja no DCI.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.