Que jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira (05/10)

Saiba qual é a programação da emissora nesta quarta-feira, com jogos do Brasileirão

Três jogos do Campeonato Brasileiro estão na programação da Rede Globo nesta quarta-feira, 5 de outubro. Logo após o capítulo inédito da novela ‘Pantanal’, o futebol começa às 21h30 (Horário de Brasília), em todos os estados do país. Mas afinal que jogo vai passar na Globo hoje?

Que jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar três jogões de futebol do Brasileirão nesta quarta-feira, 5 de outubro, para todo o Brasil às nove e meia da noite, no horário de Brasília.

O canal carioca exibe no RJ, RS, DF, cidade de Juiz de Fora e outros 22 estados o jogo do Flamengo e Internacional pela 30ª rodada do Brasileirão. Luis Roberto toma conta dos microfones enquanto Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci comentam.

Já ao estado de SP, o jogo entre Santos e Atlético MG também pela 30ª rodada será transmitido com a narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Sálvio Spinola. O duelo apresenta dois times que brigam na parte de cima da classificação.

Para fechar a quarta-feira, o jogo entre Cruzeiro e Ituano será transmitido para todo o estado de MG, menos a cidade de Juiz de Fora, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Rogério Corrêa conta a história da partida enquanto Fábio Júnior e Henrique Fernandes comentam.

Já sabe que jogo vai passar na Globo hoje? Confira a programação a seguir.

Flamengo x Internacional – Campeonato Brasileiro Série A

21h30 – Transmissão: TV Globo e Premiere

Santos x Atlético MG – Campeonato Brasileiro Série A

21h30 – Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere

Cruzeiro x Ituano- Campeonato Brasileiro Série B

21h30 – Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere

Como assistir a Globo pelo celular?

Dá para assistir toda a programação da Rede Globo através da plataforma de streaming GloboPlay de graça. É isso mesmo o que você leu torcedor, o streaming está disponível sem pagar nada.

Para quem gosta de assistir pelo celular ou até mesmo no computador, basta sintonizar o site www.globoplay.globo.com pelo navegador ou aplicativo, realizar o seu cadastro no site da Globo com e-mail e a senha. Se preferir, também pode acessar com a conta do Facebook, Apple ou Google.

Ao se cadastrar, basta clicar em “Agora na TV”, escolher o canal da Globo e pronto! Porém, lembre-se que o serviço funciona de acordo com a sua localização. Se você mora no estado de Minas Gerais, vai assistir ao jogo do Cruzeiro, mas se é do estado de SP, assistirá ao confronto do Santos e Atlético.

Quais são os jogos de hoje?

Tem muito mais jogos de futebol nesta quarta-feira do que os três embates do Brasileirão. Série A e B, terceira rodada da Champions League e torneios estaduais também estão na programação.

Por isso, confira quais são os jogos de hoje para não perder nenhum lance.

Brasileirão Série A

RB Bragantino x Cuiabá – 19h

Ceará x Goiás – 19h

Atlético GO x Fluminense – 19h

Athletico PR x Fortaleza – 19h30

Flamengo x Internacional – 21h30

Santos x Atlético MG – 21h30

Brasileirão Série B

Cruzeiro x Ituano – 21h30

Champions League

RB Salzburg x Dínamo Zagreb – 13h45

RB Leipzig x Celtic – 13h45

Chelsea x Milan – 16h

Real Madrid x Shakhtar Donetsk – 16h

Manchester City x Copenhagen – 16h

Sevilla x Borussia Dortmund – 16h

Benfica x PSG – 16h

Juventus x Maccabi Haifa – 16h

Copa do Brasil Sub 20

ABC X Fluminense PI – 15h

Náutico x Ceará – 15h

IAPE x São Raimundo RR- 15h30

Campeonato Pernambucano A2

Centro Limoeirense x Jaguar – 15h

Ipojuca x Ferroviária do Cabo – 15h

