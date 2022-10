Trilha sonora de Travessia terá Roberto Carlos, Seu Jorge e João Gomes

A nova novela das 9 da TV Globo está chegando e a trilha sonora de Travessia já vem ganhando vida. Algumas versões que serão usadas no folhetim já foram transmitidas em chamadas da atração e outras permanecem em segredo para surpreender o público ao longo da exibição da trama de Gloria Perez.

Qual a música de abertura da novela Travessia

A abertura da novela Travessia será com a canção Tempos Modernos, clássica de Lulu Santos. Porém, a música terá uma nova versão e na trilha sonora de Travessia será cantada por Seu Jorge.

A revelação da escolha aconteceu em uma das coletivas de imprensa que a Rede Globo organizou para que os atores da novela, a autora Gloria Perez e o diretor artística Mauro Mendonça Filho pudessem contar detalhes da produção.

“Vai ser um arranjo moderno de um clássico que perdura. Como uma travessia, as músicas boas perduram por um tempo”, explicou Mauro Mendonça Filho.

Agora em 2022 na trilha sonora de Travessia, a canção Tempos Modernos já esteve na abertura de outro folhetim da Globo: Malhação. Em 2012, a novela jovem ganhou uma versão da música pela banda Jota Quest.

Ouça a canção na voz de Lulu Santos e já se prepare para a versão de Seu Jorge na trilha sonora de Travessia:

João Gomes aparece na trilha sonora de Travessia

A canção Dengo, do recente álbum Digo ou Não Digo de João Gomes, também aparece na trilha sonora de Travessia. A versão que será exibida na novela já apareceu em uma das chamadas da obra de Gloria Perez. O pernambucano soltou a voz no vídeo que apresenta a personagem Chiara, interpretada por Jade Picon.

O público conseguiu conferir durante a chamada de 1 minuto um pedacinho da música e viu as mudanças que o cantor realizou na faixa que vai integrar a trilha sonora de Travessia. No folhetim, a canção é menos agitada do que a versão original lançada pelo artista agora em 2022.

O primeiro álbum de João Gomes foi Eu Tenho a Senha, lançado em 2021. Já neste ano, o cantor, que estourou no país, lançou Digo ou Não Digo e Acredite, Pt.1 (ao vivo).

Assista ao teaser sobre a personagem de Chiara e confira a versão de Dengo de João Gomes para a trilha sonora de Travessia:

Roberto Carlos vai cantar Evidências na trilha sonora de Travessia

De acordo com o G1, Roberto Carlos vai trazer uma nova versão do clássico sertanejo Evidências na trilha sonora de Travessia. Essa não será a primeira parceria do cantor em um projeto de Gloria Perez. Roberto Carlos também soltou a voz em faixas das novelas América (2005), Salve Jorge (2012 – 2013) e A Força do Querer (2017).

O Jornal DCI entrou em contato com a assessoria da Rede Globo para conferir quais serão as outras músicas da trilha sonora de Travessia e descobrir qual será a lista completa de canções e atores que vão dar às caras na trama. Até a publicação desta matéria, ainda não recebemos resposta. Porém, quando o material for enviado, o texto será atualizado.

