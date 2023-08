Quem atira em Ademir em Terra e Paixão?

Ademir (Charles Fricks) sofre um atentado em Terra e Paixão ao investigar a morte de Daniel (Johnny Massaro). O produtor rural marca um encontro com Dalva (Patrícia Pinho) para que a esposa do mecânico conte tudo o que sabe, mas acaba sendo baleado antes de descobrir a verdade.

Quem tentou matar Ademir em Terra e Paixão?

O responsável pelo atentado a Ademir possivelmente é o mesmo que tentou matar Caio (Cauã Reymond) e Daniel. A identidade do assassino ainda não será divulgada, mas o público tem algumas teorias.

A suspeita número um é Irene (Glória Pires). A madame pode ter sabotado o carro da família com a intenção de matar Caio, mas acabou atingindo o próprio filho. Se o primogênito tivesse morrido, a sucessão com certeza ficaria com Daniel. Com o plano dando errado, a esposa de Antônio (Tony Ramos) estaria tentando se livrar das pessoas que podem descobrir a verdade.

O público também teoriza de que Petra (Debora Ozório) ou Luigi (Rainer Cadete) possam estar por trás das tentativas de assassinato. A caçula nunca foi considerada para ser sucessora por conta do vício em remédios tarja preta, mas agora que deixou a clínica de reabilitação está se esforçando para reconquistar a confiança do pai.

Já Luigi veio ao Brasil justamente para dar um golpe. Já houveram conversas de que o italiano poderia se dar bem caso Petra assuma os negócios da família, o que poderia motivá-lo a se livrar de Caio e Daniel para se apoderar da empresa do sogro.

Dalva sabe quem tentou matar Ademir e os demais personagens da trama. Disposta a contar a verdade para o produtor rural, ela aceita se encontrar com o homem mas o personagem de Charles Fricks sofre o atentado antes que ela possa dizer o que sabe.

Ademir não morre em Terra e Paixão. Nos próximos capítulos da trama, o tio de Caio permanecerá hospitalizado mas não correrá riscos. O produtor dirá que as teorias do sobrinho sobre a morte de Daniel ter sido encomendada fazem sentido e que ele deve tomar cuidado.

Qual o segredo do tio de Caio na novela?

Ademir possivelmente mantém um caso secreto com algum outro funcionário do bar. Já foi revelado que o personagem é o pai de Daniel e Rosa (Maria Carolina Basilio), mas o produtor rural pode estar envolvido com mais uma pessoa.

Algumas dicas já foram dadas ao longo da novela. Ademir já foi questionado sobre o fato de frequentar muito o estabelecimento e deu uma reposta bastante vaga. Uma das teorias do público é que a namorada do produtor é Luana (Valéria Barcellos).

O personagem pediu para a funcionária do bar pagar o empréstimo de Aline (Barbara Reis) em seu lugar, o que levantou suspeitas do porquê ele pediria justamente para Luana.

Também há teorias de que Ademir estaria envolvido com Kelvin (Diego Martins), já que a sinopse do personagem aponta que ele mantém um caso secreto com um homem poderoso da região. No entanto, o garçom vive uma amizade colorida com Ramiro (Amaury Lorenzo), e o casal se tornou queridinho do público.

Ou possivelmente a relação de Ademir seja mesmo com Flor (Letícia Laranja). Após a revelação de que Rosa é filha de ambos, a ex-garota de programa foi morar na casa do irmão de Antônio e está trabalhando como funcionária dele. A moça deixou claro que não quer se envolver romanticamente com o pai de sua filha de novo.

