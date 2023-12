Um dos maiores mistérios da trama em exibição no SBT é sobre quem atirou no italiano na novela A Gata. A revelação acontece no capítulo 52 da história, quando um dos personagens decide confessar a Esmeralda (Maite Perroni) que foi o responsável pelo atentado.

Lupe foi quem atirou no italiano em A Gata

O personagem Lupe (José Carlos Ruiz) chama Esmeralda para conversar após ter uma crise de consciência, já que Paulo (Daniel Arenas) é preso injustamente ao ser acusado de ter cometido o crime. O rapaz pede perdão à protagonista pelo mal que lhe causou, o que a deixa confusa. "Por minha culpa, o Paulo está preso. Fui eu quem atirou no italiano", diz.

Esmeralda pede que Lupe se explique, e ele continua: "eu fiz isso porque o italiano me obrigou". A protagonista não entende, e o rapaz afirma que Domênico (Carlos Bonavides) quer se vingar dela e de Paulo, fazendo com que seu amado apodreça na cadeia por um crime que não cometeu.

"Eu vim aqui dizer a verdade porque a culpa está me matando", segue Lupe. Esmeralda afirma que ninguém pode obrigar outra pessoa a atirar em alguém, mas o pobre homem diz que não teve alternativa já que o italiano é seu chefe.

Lupe também diz que irá se entregar à polícia, mas a mocinha pede que eles conversem com Daniel antes, para que ele os oriente sobre o que fazer. Em seguida, para a surpresa de ambos, o advogado chega na casa com Jacira (Leticia Perdigón) e diz que a mulher foi à delegacia e disse ter sido a responsável pelo tiro. 'É que eu não queria que você sofresse', diz ela a Esmeralda.

Os personagens são interrompidos novamente ao receberem a notícia de que as provas criminalísticas indicam que o italiano mentiu no depoimento. Além disso, a arma usada no crime é encontrada para que seja feita a perícia e, se tudo seguir como está, Paulo receberá a liberdade condicional.

O que acontece com Paulo?

Paulo até vai sair da cadeia, mas ainda sofrerá uma série de outras dificuldades até alcançar um final feliz ao lado de Esmeralda. Isso porque o mocinho será vítima de Gisele, a vilã da trama, que é loucamente apaixonada por ele e atira no amado, pois prefere vê-lo morto a vê-lo ao lado de outra mulher.

O rapaz será dado como desaparecido por um tempo, já que ficará desacordado. Durante todo esse período, Paulo será cuidado por Gisele, que se desespera por acreditar ter matado o personagem. Alguns capítulos depois, o namorado de Esmeralda acorda, mas não reconhece a vilã nem dona Rita.

A megera vê a perda de memória de Paulo como uma vitória, usando a fraqueza do rapaz para mentir e dizer a ele que os dois são casados, além de ser uma forma de mantê-lo longe de Esmeralda.

O personagem ficará nas mãos de Gisele por algum tempo até que, na reta final, finalmente recobrará a memória e se lembrará de que foi a vilã quem atirou nele. Livre das garras da megera, Paulo irá se declarar para Esmeralda, com quem terá um final feliz e formará uma família.

No ar desde outubro, A Gata é exibida de segunda a sexta-feira, às 16h30, horário de Brasília. Com 121 capítulos, o folhetim deve permanecer no ar, pelo menos, até o primeiro semestre de 2024. Esta é a segunda vez que a obra é exibida no SBT, já que, em 2016, a obra ocupou a grade vespertina da emissora. Atualmente, outras três novelas mexicanas estão sendo transmitidas no canal de Silvio Santos.

