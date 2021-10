Atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, a novela O Clone trouxe a realidade do casamento com mais de uma esposa para os olhos do público brasileiro, pouco familiarizado com o assunto, ainda mais 20 anos atrás quando o folhetim foi ao ar pela primeira vez. Um dos nomes centrais da trama, o personagem de Dalton Vigh não se casou apenas com Jade (Giovanna Antoneli), saiba quem era a segunda esposa de Said na obra de Gloria Perez.

Quem é a segunda esposa de Said em O Clone?

Interpretada pela atriz Nívea Stelmann, Ranya foi a segunda mulher de Said na novela. O homem se casou com Jade e teve a filha Khadija (Carla Diaz), tempos depois ele trocou alianças com Ranya, que sempre rivalizou com Jade, pois tinha o desejo de se tornar a primeira esposa.

Bonita, jovem e alegre, a garota era desajeitada com os afazeres domésticos e tinha problemas de convivência na casa de Said por não se contentar em ser a segunda esposa, mas era uma boa pessoa.

A segunda esposa de Said em O Clone foi quem deu a luz ao filho homem do personagem de Dalton Sigh. O nascimento do menino deixou Khadija bastante enciumada e com medo de como seria a relação com o pai daí para frente.

Final

Na reta final de O Clone, Said se separa de Jade, que termina a novela a novela ao lado de seu grande amor, Lucas (Murilo Benício). Mas Ranya não passa de segunda esposa de Said a única, pois no desfecho do folhetim o homem acaba se casando pela terceira vez. A decisão de ter outra mulher não deixa Ranya nada contente, obviamente, que assim passa a competir com a nova esposa pela atenção do marido.

A outra esposa de Said é Zuleika, papel de Fabiana Alvarez. Inicialmente, a mulher trocaria alianças com Mohamed (Antonio Calloni), irmão de Said, que buscou uma segunda mulher por influência da irmã e desejo de se vingar da esposa em um momento de raiva. Mas o relacionamento de Mohamed e Zuleika não dá certo e ela acaba a novela como esposa de Said.

