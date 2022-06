Quem é a vilã de A Favorita Flora ou Donatela e como é revelação

O grande mistério do folhetim de João Emanuel Carneiro é quem é a vilã de A Favorita Flora ou Donatela. Como a trama começa de forma enigmática e sem mostrar quem foi a responsável pela morte de Marcelo, as protagonistas vividas por Patrícia Pillar e Claudia Raia jogam a culpa uma na outra e o público fica sem saber em quem confiar. Antes tarde do que nunca, depois de mais de 50 capítulos do folhetim, a verdadeira vilã se revela.

Quem é a vilã de A Favorita Flora ou Donatela na TV Globo?

Para quem não lembra quem é a vilã de A Favorita Flora ou Donatela, a verdade é que a personagem de Patrícia Pillar é a grande malvada da história. Flora admite que é assassina de Marcela no capítulo 56 da exibição original, que ocorreu entre 2008 e 2009.

Na cena, ela foi sequestrada por Donatela, que lhe apontou uma arma e a queria fora da jogada. Porém, Donatela não tem coragem de apertar o gatilho e Flora se revela de uma vez por todas. “Você não tem coragem, não tem, sabe por que? Porque você não é uma assassina como eu”, diz Flora. A partir deste momento da trama, o público não tem mais dúvidas de quem é a vilã de A Favorita Flora ou Donatela.

Neste mesmo capítulo, é mostrado finalmente como foi a morte de Marcelo. Até então, Donatela e Flora apresentavam versões diferentes do assassinato e ninguém sabia a verdade. É mostrado em cenas de flashback que Marcelo estava em casa quando Flora apareceu, com uma arma escondida.

A mulher tentou reatar o romance com o amante, mas Marcelo não queria mais saber dela. O herdeiro dos Fontini descobriu que Flora mentiu sobre a paternidade de Lara e que ele não era o verdadeiro pai da menina. Ao dispensar Flora, Marcelo deixou claro que permaneceria casado com Donatela e que contaria a verdade para todos – o que deixaria Lara sem herança. Por isso, Flora usou sua arma e atirou no ex-amante.

Donatela chegou em casa durante o momento e viu a ex-amiga atirando em seu marido. As duas acabam em uma briga e Flora quase consegue pegar a arma para atirar também em Donatela, mas Cilene (Elizângela) é mais rápida e consegue impedi-la. A manicure – que estava escondida – bate com um vaso na cabeça da vilã e Flora desmaia. Em seguida na trama, Flora é presa pelo assassinato e fica na cadeia por quase duas décadas. Porém, ao sair da prisão, a mulher disse que foi presa por um crime que não cometeu e inventa mentiras sobre Donatela. As duas então passam a viver uma caça de gato e rato.

Marcelo foi apenas a primeira vítima de Flora. Depois que deixa a cadeia, ela mata outros personagens, como Salvatore, Maíra, Dodi e Gonçalo. Ela também esfaqueia Silveirinha e atira em Zé Bob, mas os dois sobrevivem.

Quando revelação vai passar no Vale a Pena Ver de Novo em 2022

A TV Globo não tem exibido a reprise do folhetim completamente na íntegra, mas os eventuais cortes na trama não tem picotado a novela. Se continuar assim, a revelação de quem é a vilã de A Favorita Flora ou Donatela ainda deve acontecer por volta dos 50 capítulos na versão do Vale a Pena Ver de Novo. Como a reexibição do folhetim estreou em 16 de maio nas telinhas, a emblemática cena em que Flora se revela deve ser exibida entre o final de julho e o mês de agosto.

A Favorita nunca foi reprisada antes e já está completa no catálogo da Globoplay. Você pode optar assistir a reprise ou ver quantos capítulos quiser por dia sendo assinante do catálogo da plataforma streaming.

Finais – O que acontece com as protagonistas

Flora paga por seus crimes no final de A Favorita e Donatela conquista um final feliz. Porém, nem tudo vem com facilidade. Na reta final da novela, Donatela consegue enganar Flora para que a vilã confesse seus pecados em público. A mau-caráter acaba presa, mas consegue escapar.

Ao fugir da prisão, Flora vai até o casamento de Donatela com Zé Bob para atormentar mais uma vez a mulher. Ela esfaqueia Silveirinha, mas precisa fugir e não consegue destruir a cerimônia. Porém, antes de sua fuga, Flora descobre o lugar em que Donatela e o novo marido passarão a noite de núpcias e os segue.

Por lá, a vilã ameaça o casal e deixa Zé Bob entre a vida e a morte. Porém, Lara, Irene e Silveirinha aparecem para resgatar Donatela e Lara atira na própria mãe biológica para proteger sua mãe de criação, Donatela. Assim, Flora fica ferida e é desarmada.

Flora então é levada para a cadeia e dessa vez não consegue fugir. Já Donatela fica feliz ao lado de Zé Bob, que se recupera de seus ferimentos.

Leia também

Com quem Lara vai ficar no final da novela A Favorita: Halley ou Cassiano?