Zé Bob a favorita fica com quem? Confira a história de romance do personagem - Foto: Reprodução/Globo

Zé Bob A Favorita fica com quem? Relembre final do mulherengo

Zé Bob A Favorita fica com quem? Relembre final do mulherengo

O jornalista vivido por Carmo Dalla Vecchia na novela de João Emanuel Carneiro arranca suspiros por onde passa. Conhecido por ficar com diversas mulheres no folhetim, Zé Bob acaba laçado no desfecho da trama e sobe ao altar. Zé Bob A Favorita fica com quem? Personagem se casa com mulher com quem brigou durante vários capítulos e viveu história de amor e ódio.

Zé Bob A Favorita fica com quem no final da novela?

Zé fica com Donatela no final de A Favorita. O jornalista e a viúva de Marcelo sobem ao altar nos últimos capítulos do folhetim e depois partem para uma noite de núpcias na casa de férias da família Fontini, no Guarujá. O romance da dupla demorou a acontecer no folhetim e teve seus altos e baixos.

Para quem não lembra, a dupla não se dava bem. Donatela e Zé Bob se odiavam, o jornalista julgava a viúva como uma mulher fútil e desalmada, mas muda de ideia. Os sentimentos de Zé Bob começam a nascer quando Donatela se arrisca para salvar a vida de um garoto que quase é atropelado.

Com a ação nobre, o jornalista passa a ver Donatela de outra maneira e começa a se interessar cada vez mais por ela. A personagem de Claudia Raia não cede aos encantos do repórter no começo da relação dos dois, mas é inegável a atração que sentem um pelo outro. Assim, acabam rolando uns beijos aqui e ali até que eles se entreguem ao amor de vez.

Casamento quase é interrompido

No dia do casamento de Donatela e Zé Bob, a cerimônia quase vai por água abaixo. Isso por culpa de algo inesperado: formigas que estavam no altar. Durante os votos, Donatela começa a se sentir incomodada e percebe que tem algo subindo por suas pernas. Logo, todos percebem que se tratam de formigas que estão aos montes no vestido da noiva.

Em desespero, Donatela arranca o vestido e diz: “tenho que casar de qualquer jeito”. A noiva não fica nua no altar, mas continua a cerimônia com apenas uma parte fina que fazia parte do vestido, que parece até mesmo uma camisola. Mas ela não quer saber de nada disso, só pede que o casamento continue e então sela a união com Zé Bob.

Zé Bob quase morre no final da novela

Apesar de Zé Bob ganhar um final feliz ao lado de Donatela, o personagem de Carmo Dalla Vecchia quase morre. Isso acontece porque o casal é perseguido por Flora na lua de mel. Ao escutar uma conversa entre funcionárias, que revela para onde Zé Bob e Donatela viajariam para a noite de núpcias, a vilã segue os dois.

Ela aparece no lugar com uma arma e ameaça o casal. Zé Bob joga um objeto contra a ex-parceira de música de Donatela e a dupla tenta fugir, mas enquanto correm, Flora atira e o jornalista é atingido nas costas. Após Clara, Irene e Silveirinha aparecerem para salvar o casal, Zé Bob é levado ao hospital. O novo marido de Donatela fica entre a vida e a morte, mas sobrevive.

Por onde anda o ator Carmo Dalla Vecchia

Carmo Dalla Vecchia estava longe das novelas desde 2019, quando interpretou Paul Abbas em Órfãos da Terra, mas agora o ator está de volta às telinhas. Agora em 2022, Carmo aparece na novela Cara e Coragem como Alfredo Laes, marido da protagonista Pat (Paolla Oliveira).

No ano passado, o ator não esteve em nenhum filme, série ou novela, mas participou do Super Dança dos Famosos. O famoso acabou eliminado ao longo da temporada e a grande vencedora da edição foi Paolla Oliveira, hoje sua parceira de cena na faixa das 19h.

Antes de Cara e Coragem, os trabalhos mais recentes do ator haviam sido as novelas Órfãos da Terra (2019), Malhação (2018), A Regra do Jogo (2015 – 2016) e Império (2014 – 2015), folhetim reprisado em 2021 no horário nobre da Globo.

Para quem não sabe, o ator é casado com João Emanuel Carneiro, autor de A Favorita, Cobras e Lagartos, Avenida Brasil, entre outras novelas. O casal tem apenas um filho por enquanto, o pequeno Pedro Rafael, de 3 anos de idade.

Após conferir sobre Zé Bob A Favorita fica com quem, leia também

Com quem Lara vai ficar no final da novela A Favorita: Halley ou Cassiano?