De volta à TV, Isabel Fillardis detalha papel na novela Amor Perfeito

Com um currículo extenso na televisão, Isabel Fillardis, de 49 anos, estava longe das novelas da TV Globo desde Fina Estampa (2011 - 2012), obra de Aguinaldo Silva. Mas a atriz volta para a emissora a partir de 20 março de 2023 como Aparecida em Amor Perfeito, nova novela das 6. Em conversa com a imprensa na manhã de sexta-feira (10), a artista contou detalhes sobre seu aguardado retorno.

"Prazer enorme estar de volta, 12 anos depois. Aprendi muito durante este tempo e agora estou muito feliz pela novela e essa personagem cheia de camadas", comentou a atriz.

Isabel Fillardis apareceu na Record TV nos últimos anos, em Topíssima (2019) e Gênesis (2021), mas só volta aos folhetins da Globo agora. A atriz disse que está muito feliz e comentou que já faz tempo que a autora Duda Rachid falava em trabalhar com ela, por isso comemorou finalmente conseguir realizar o desejo de estar em uma obra da escritora.

Aparecida - elenco de Amor Perfeito

A atriz viverá Aparecida, uma mulher forte e de bom coração na trama de Amor Perfeito, e que é casada com Antônio (Alan Rocha) e tem dois filhos biológicos e um adotado. Além disso, ela também é muito próxima do protagonista Marcelino (Levi Asaf), grande amigo de seu caçula e que conhece desde que foi acolhido bebê na Irmandade dos Clérigos de São Jacinto.

Sônia (Bárbara Sut) é a mais velha entre seus herdeiros, uma moça que lidará com uma difícil situação: a perda do bebê. Acolhedora, Aparecida será o porto seguro da filha em um momento tão difícil. "Ela [Aparecida] é o pilar da família, vai acolher a filha em uma época em que a mulher é muito atacada", adiantou a atriz Isabel Fillardis durante a coletiva.

Manoel (Ygor Marçal) é o mais novo dos filhos da personagem, e Justino (João Fernandes) é um garoto branco que se torna seu afilhado e é acolhido como filho depois que perde os pais, ainda muito novo.

Isabel Fillardis adiantou para a imprensa que Aparecida de Amor Perfeito passará por uma ascensão social e terá a música como um ponto essencial da personagem. A atriz evitou dar spoilers, mas disse que o marido será responsável pela ideia de Aparecida tentar uma chance na carreira musical.

"A música entra na vida dela de forma genuína. Ela faz tudo cantarolando. Mas não vou falar onde a música vai levar ela (risos)", explicou a atriz.

Para deixar os fãs ainda mais ansiosos, a atriz disse que sua personagem esconderá uma informação do marido, o que pode colocar em risco o relacionamento dos dois no futuro da novela.

Elenco de Amor Perfeito 2023

Novelas de Isabel Fillardis

Isabel Fillardis estrelou nas telas da TV Globo em 1993, como a Ritinha de Renascer, uma bela mulher que é seduzida por Damião (Jackson Antunes), com quem se casa, mas que depois se envolve com José Bento (Tarcísio Filho) ao longo da trama.

Após o sucesso de Benedito Ruy Barbosa, a atriz embarcou em mais algumas produções famosas do canal, como Pátria Minha (1994), A Próxima Vítima (1994), O Fim do Mundo (1996) e A Indomada (1997).

Em 1997, a famosa fez sua estreia nos cinemas e atuou em O Homem Nu e Navalha de Carne. No ano seguinte, ela retornou aos estúdios da TV Globo para atuar em Corpo Dourado como Noêmia, fisioterapeuta que é esposa de Nando (Lui Mendes).

A atriz seguiu com vários trabalhos na carreira e também apareceu em Força de Um Desejo (1999 - 2000), A Padroeira (2001), Começa de Novo (2004), A Lua me Disse (2005), Sete Pecados (2007 - 2008), Insensato Coração (2011) e Fina Estampa (2011) - 2012), sua última novela na TV Globo. Nesta trama, ela interpretava a Dra. Mônica Ramos, advogada de Teodora (Carolina Dieckmann) no processo de luta pela guarda de Quinzinho (Gabriel Pelícia).

Em 2019, ela atuou em Topíssima da Record TV. Algum tempo depois, a atriz apareceu na novela Gênesis (2021) Amanishakheto, uma rainha viúva.

Atores da novela Amor Perfeito dão spoiler