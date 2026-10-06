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Quem é Denerval na novela Quem Ama Cuida?

Escrito por Anny Malagolini
Denerval em Quem Ama Cuida Foto: Tony Correa/redes sociais
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O passado de Diná (Rosi Campos) está prestes a ganhar um novo personagem em Quem Ama Cuida. A governanta ficará visivelmente perturbada ao encontrar um homem que parece conhecer uma fase de sua vida que ela prefere manter longe dos holofotes. O comportamento dela diante do desconhecido, porém, levantará ainda mais perguntas.

Diná tentará agir como se nunca tivesse visto aquele homem. A reação será suficiente para despertar a curiosidade de quem acompanha os mistérios envolvendo a governanta, justamente no momento em que Pedro (Chay Suede) e André (Henrique Barreira) começam a investigar sua trajetória antes da chegada à família Brandão.

Quem é Denerval em Quem Ama Cuida?

Denerval é interpretado por Tony Correa e está ligado ao passado de Diná. A novela, entretanto, ainda não revelou completamente qual é a relação entre os dois nem qual informação o personagem conhece sobre a governanta. O reencontro serve como uma nova pista para o mistério que envolve a vida de Diná.

Antes de trabalhar para os Brandão, Diná teve uma vida muito diferente. A governanta trabalhou como prostituta em uma cidade do interior e evita falar sobre esse período. É justamente essa fase que começa a entrar no radar de Adriana (Letícia Colin), que vê no passado da rival uma possível forma de descobrir informações capazes de ajudá-la.

Diná também conheceu Arthur Brandão (Antonio Fagundes) quando ainda vivia no interior. Fernando (Pedro Alves), neto da governanta, já contou que o empresário chegou a visitar a casa dos bisavós dele. A informação alimentou suspeitas sobre uma possível relação entre os dois no passado, mas a novela ainda não confirmou que Diná e Arthur tenham sido amantes.

É nesse cenário que Denerval reaparece. Ao reconhecer o homem, Diná ficará nervosa e fingirá não conhecê-lo. O episódio chama a atenção porque a governanta construiu ao longo da trama uma imagem de mulher rígida e defensora da moral e dos bons costumes, inclusive ao criticar Adriana quando ela se casou com Arthur.

Agora, a situação se inverte. Enquanto Diná costumava julgar o comportamento de outras pessoas, será a própria história que começará a ser investigada.

Pedro pedirá a André que levante informações sobre o passado da governanta. Adriana também cogitará ir até a cidade onde Diná viveu para tentar descobrir o que ela esconde. A investigação poderá revelar como a personagem conheceu Arthur e quais acontecimentos marcaram sua vida antes de chegar à mansão dos Brandão.

Denerval não será, porém, o único mistério envolvendo Diná. A governanta também demonstra nervosismo quando o assunto é Francesca (Nathalia Dill), antiga cozinheira de Arthur. A morte da personagem já foi confirmada como assassinato, mas quem cometeu o crime e quais foram as circunstâncias ainda são questões em aberto. Diná aparece entre as personagens que despertam suspeitas.

Assim, a presença de Denerval funciona como mais uma peça do quebra-cabeça sobre a governanta. Por enquanto, a novela não revelou exatamente o que ele sabe sobre Diná. Mas a reação dela ao reencontro deixa claro que o homem pode ter informações capazes de colocar em risco o passado que ela tanto tenta esconder.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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