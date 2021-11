Quando Arlete (Elizabeth Savalla) revela a identidade do pai de Júlio (Thiago Martins) e Eric (Mateus Solano), o público fica curioso para saber quem é Euclides na novela Pega Pega. A personagem explica sua relação com o homem misterioso e o laço familiar que une os dois rapazes.

Quem é Euclides na novela Pega Pega?

Euclides nunca apareceu em Pega Pega, por isso não há nenhum ator designado para interpretar o papel. Ele é apenas citado, inicialmente, como o pai de Eric.

Mas, na reta final do folhetim escrito por Claudia Souto, há uma reviravolta. Arlete, mãe de Júlio, revela que o homem também é pai do ex-garçom do Carioca Palace e deixa todos chocados. Isso quer dizer que Júlio e Eric são meio-irmãos.

“Eu fui a um espetáculo da Orquestra Sinfônica Brasileira, um espetáculo lindo. Nessa noite eu conheci o Euclides”, conta Arlete. “Euclides, meu pai? Eu não sabia que você tinha conhecido meu pai”, questiona Eric, espantado.

A mulher conta que ela e Euclides tiveram um caso durante anos – é então que Eric e Júlio descobrem que possuem um laço familiar.

“É exatamente isso. Eu jurei pra mim mesmo que jamais contaria essa história pra ninguém, mas depois de tudo que aconteceu… O Júlio com quem você tanto briga, tanto julga, é seu irmão”, conclui Arlete.

Quando termina a reprise da novela?

A edição especial da novela Pega Pega termina na próxima sexta-feira, 19 de novembro. O folhetim ganhou uma reprise na Globo, enquanto a emissora ainda trabalhava em outras tramas inéditas, mas a exibição da história foi bem mais curta.

Desta vez, a trama foi ao ar durante quatro meses, enquanto em 2017, quando foi exibida pela primeira vez, Pega Pega ocupou o horário a faixa de horário durante sete meses.

A partir de 22 de novembro, o público passa a acompanhar Quanto Mais Vida Melhor, novela inédita escrita por Mauro Wilson, que faz sua estreia como autor principal de folhetins.

Quanto Mais Vida Melhor contará a história de quatro personagens, Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta), Flávia (Valentina Herszage) e Guilherme (Mateus Solano), que ganham uma nova chance de viver após sofrerem um acidente aéreo.