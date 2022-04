A partir desta terça-feira, 12 de abril, o público do remake da obra de Benedito Ruy Barbosa na TV Globo vai conhecer um elenco totalmente novo e despedir de vez dos atores que integraram a primeira etapa do folhetim. Quem é Irma na segunda fase de Pantanal? A atriz Malu Rodrigues será substituída por Camila Morgado.

Quem é Irma na segunda fase de Pantanal?

Irma será interpretada por Camila Morgado na segunda fase de Pantanal, a atriz carioca de 47 anos de idade entra no lugar de Malu Rodrigues, também do Rio de Janeiro, de 28 anos. A trama terá um salto de 20 anos e mostrará as irmãs Madeleine e Irma mais velhas e Jove já adulto.

Nesta nova fase de Pantanal, Irma terá novos conflitos com Madeleine, que vão surgir após a morte do pai da dupla, Antero. O avô de Jove fala demais e deixa escapar que a família esconde um segredo do jovem há anos, assim o filho de José Leôncio tentará descobrir a verdade.

Jove vai atrás de Irma e descobre as cartas que a tia escrevia para seu pai. A verdade sobre José Leôncio estar vivo vem a tona e Irma incentiva que o rapaz entre em contato com o fazendeiro, o que deixa Madeleine furiosa, é claro.

Final de Irma na novela Pantanal

Ao longo da segunda fase da novela Pantanal, Irma irá se envolver com o misterioso Trindade. Caso a trama da versão original seja repetida no remake, ela terá um filho com ele.

Porém, no final da novela, a personagem termina ao lado de José Lucas de Nada, filho bastardo de José Leôncio. Os dois passam a criar juntos a criança que Irma teve com Trindade.

Novelas de Camila Morgado

A primeira aparição de Camila Morgado nas telinhas foi com a minissérie A Casa das Sete Mulheres, em 2003. No ano seguinte, ela foi a personagem principal do filme Olga, obra que levou seu nome ao estrelato no cinema brasileiro.

Depois de participar de mais uma minissérie, Camila estreou em uma novela. Ela viveu May na novela América (2005), obra de Glória Perez. Após mais trabalhos na TV, ela ganhou mais um papel em novela, Malu Trindade em Viver a Vida (2009 – 2010).

Alguns anos depois, ela atuou em Avenida Brasil (2012) e em 2016 interpretou Vitória na novela A Lei do Amor. De 2018 a 2019, esteve em Malhação, sua última novela antes de ser Irma na segunda fase de Pantanal. Até então, o trabalho mais recente da atriz havia sido a série Bom dia, Verônica (2020), da Netflix.

Conheça a trama de Irma no remake de Pantanal, novela da TV Globo:

Atrizes da versão original de 1990

Na versão da TV Manchete, Irma foi interpretada por Carolina Ferraz nos primeiros capítulos do folhetim e depois Elaine Cristina na segunda fase de Pantanal. Na época, Carolina tinha 22 anos e Elaine 40 anos.

Ferraz, agora com 54 anos, é atualmente apresentadora na Record TV, suas últimas atuações aconteceram no filme A Gruta e na minissérie Pandêmicos, ambos em 2020.

Já Elaine Cristiana, que hoje tem 71 anos de idade, se afastou da TV e cinema há mais de uma década. O último trabalho da atriz foi em 2011, no curta-metragem A Escolha. Os últimos projetos da Irma da segunda fase de Pantanal de 1990 na televisão foram: Vende-se Um Véu de Noiva (2009 – 2010) e Revelação (2008 – 2009).

