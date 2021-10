Quem é Mister Ming na novela Império?

Citado por Cristina (Leandra Leal) em uma ligação e uma suposta parceria misteriosa, o personagem Mister Ming em Império é mencionado, mas ainda não deu às caras. José Alfredo (Alexandre Nero) fica intrigado com a identidade do homem e questiona sobre quem ele é em uma conversa cheia de farpas com Cristina.

Quem é o Mister Ming na novela Império?

O personagem é um tradutor de mandarim e homem de negócios que negocia com a importadora chinesa Chao Chin em nome da Império na novela. Em um primeiro momento, o comendador fica intrigado com a identidade do homem, por causa de algo que Josué (Roberto Birindelli) escutou durante uma ligação entre Cristina e o homem, que começou em chinês.

O comendador estranha a ligação de Cristina para Mister Ming em Império e exige saber a identidade do homem. Antes de explicar seus negócios com ele, a moça diz: “[Ming] é a salvação da sua empresa”. Cristina então conta o trabalho que o tradutor realiza e revela qual foi sua ideia para tentar conquistar o mercado no país asiático: “sabia que os chineses são o povo que tem o maior número de formandos por ano? Eu descobri isso e pensei que, se eles fossem convencidos a usar este símbolo da cultura ocidental que é o anel de formatura, nós, que acabamos de criar uma linha completa, íamos vender milhares deles por lá”. A conversa continua e ela também explica: “eu queria lhe fazer uma surpresa, por isso pedi a Mister Ming que não abrisse o bico sobre o assunto. Mas Josué andou me espionando e entendeu errado”.

Depois da briga feia por ter acusado Cristina de ser Fabrício Melgaço em na novela de Aguinaldo Silva, José Alfredo acaba contete com a atitude da filha, que poderá salvar sua empresa da falência. Ele então marca uma reunião com Mister Ming em Império, os três então fazem uma videoconferência para fechar o negócio com a empresa chinesa.

Esta reunião é a primeira e única vez que Mister Ming aparece em carne e osso na novela Império, porém, o personagem tem pouquíssimas falas, apenas cumprimenta o comendador com um “boa noite, e por isso o nome do ator nem chegou a ser creditado na página oficial da novela no site da TV Globo.

Tradutor apareceu na novela para ajudar com ideia de Cristina

Quando avaliou as finanças da Império, Cristina percebeu que a empresa estava no vermelho e resolveu agir, já que nem as cestas de natal dos funcionários a joalheria estava conseguindo pagar. A sobrinha de Cora decidiu chamar os irmãos, Maria Clara (Andreia Horta) e José Pedro (Caio Blat), e Maria Marta (Lilia Cabral) para contar o que planejava: uma linha de anéis de formatura.

A ideia não foi bem aceita e chegou a ser chamada de ridícula por Maria Clara, que não a considerou boa o suficiente para a empresa. Apesar de todas as desavenças e brigas, a ideia foi para a frente e uma linha especial e nova foi lançada. Porém, Cristina fechou negócio com o Mister Ming em Império sem contar para os demais membros da família e esperou tudo dar certo para revelar a surpresa, o que acabou gerando as suspeitas de Josué e José Alfredo sobre as intenções da moça.

