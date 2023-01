Meire em 'Vai na Fé, Nathália Costa é atriz mirim da Globo; relembre papéis

Nathália Costa está de volta às novelas interpretando Meire em Vai na Fé. Agora com 14 anos de idade, a atriz vive uma adolescente popular na trama de Rosane Svartman que se tornará amiga de Duda (Manu Estevão), filha caçula de Sol (Sheron Menezzes). A artista já esteve em outras produções da emissora, incluindo Detetives do Predio Azul (2019) e Alto Astral (2014).

Quem é a atriz Nathália Costa?

Nathália Costa é uma artista mirim da Globo que começou a carreira artística com apenas dois anos de idade. Além de fazer comerciais para dezenas de marcas, a jovem fez sua estreia como atriz em 2012, aos quatro anos, em A Vida da Gente. Ela fez uma participação na primeira fase da trama interpretando a versão criança da personagem Bárbara, vivida por Pietra Pan na segunda parte da história.

Ela também esteve no seriado A Teia (2013) antes de seu segundo trabalho em novelas, Alto Astral (2014). Ela é bastante lembrada por ter interpretado Bella, uma anjinha que tinha um laço misterioso com Caíque (Sérgio Guizé). Até que é revelado que a menina na verdade tem a missão de juntá-lo com Laura (Nathalia Dill) - ela é a filha que eles teriam no futuro e banca o papel de cupido para juntar os pais para que ela possa nascer.

Já em Êta Mundo Bom (2014), ela interpretou a irmã de Maria (Bianca Bin), aos 9 anos de idade. A personagem ficava sob os cuidados da mocinha após as duas sofrerem a perda da mãe. A garota encantou o público, principalmente nas cenas com Claudinho (Xande Valois).

Além da Globo, Nathália também atuou na série Uma Escola Demais (2018) na Netflix e em Apocalipse (2018) na Record. Em 2019, ela conquistou um dos maiores papéis de sua carreira: Maria Flor/Capa Vermelha no seriado infantil Detetives do Prédio Azul.

Agora, ela retorna às novelas para interpretar Meire em Vai na Fé. Esse é o primeiro trabalho da atriz interpretando uma adolescente.

Nathália Costa interpreta Meire da novela Vai na Fé

Meire é a garota mais popular da escola. Em uma das cenas da primeira semana de Vai na Fé, a garota aparecia no culto da igreja na qual Sol (Sheron Menezzes) canta no coral. Enquanto a celebração acontece, a jovem assiste a um vídeo na qual a protagonista canta e dança ao lado do cantor pop Lui Lorenzo (José Loreto) e a chama de "piricrente".

Duda, que está sentada atrás de Meire, escuta a garota ofendendo sua mãe e começa uma briga. "Piricrente é você, garota!", grita a caçula de Sol. O culto é interrompido para separar as duas meninas, que continuam a discussão. Apesar da rivalidade, as personagens se tornarão amigas ao longo da trama.

GLORIA GLORIA ALELUIIIIAAAAAAAAAAAAAA GLORIA GLORIA!!!!!!!!!!!!!!!!!! VEM JESUS!!" "Piricrente." Essa novela é maravilhosa. #VainaFe pic.twitter.com/KH5rRIb5zD — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 18, 2023

Qual a história da novela Vai na Fé?

Vai na Fé é a primeira novela com temática gospel da Globo. A trama gira em torno de Sol, uma mulher que vende quentinhas para tirar o sustento de sua família. Talentosa, ela também canta no coral da igreja, núcleo no qual a personagem de Nathália Costa está inserido.

A protagonista ganha a oportunidade de mudar de vida ao ser convidada para ser dançarina e backing vocal de Lui Lorenzo, um cantor em decadência. A moça aceita a proposta, mas começa a sofrer represálias de sua família, principalmente do marido, que vê o novo emprego de sua esposa como imoral.

Já o vilão da história é Theo (Emílio Dantas), um empresário com negócios escusos. O mau-caráter voltará para a vida de Sol para infernizar ainda mais a protagonista. Casado com Clara (Regiane Alves), ele maltrata a esposa e o filho.

