Quem é o pai do Tadeu? Peão foge ao ouvir a verdade

Quem é o pai do Tadeu é um dos maiores mistérios de Pantanal. No começo da trama, Filó (Dira Paes) disse que o rapaz é herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira), mas confessa durante uma oração que essa não é a verdade. O peão só descobrirá o segredo de sua mãe na reta final da novela.

A verdade sobre quem é o pai do Tadeu não foi revelada na primeira versão da trama. O mistério sobre a verdadeira identidade do pai do rapaz permaneceu até o fim do folhetim, pois Filó nunca contou para o filho quem é o seu progenitor.

No entanto, o peão vai descobrir que não é filho de José Leôncio mais adiante. Tadeu escuta uma conversa entre sua mãe e o fazendeiro, em que ele confessa que sempre soube que o rapaz não é seu herdeiro legítimo.

“Eu cuido do Tadeu desde de pititico”, diz o fazendeiro. “Mas porque você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, questiona Filó. “No fundo, eu queria mesmo que ele fosse meu filho”, responde o fazendeiro.

“Você é o único pai que ele teve, Zé. O que me preocupa é o jeito que, às vezes, você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, diz Filó sobre Tadeu é filho de José Leôncio.

O que eles não imaginam é que Tadeu escutou toda a conversa atrás da porta. “Já desconfiava. Me enganaram a vida inteira, mentiram pra mim, diacho. Vou picar a mula daqui, nunca mais ninguém vai ouvir falar de mim”, diz ele, desolado.

O peão decide ir embora da fazenda de José e vai embora pela mata. É então que ele finalmente encontra o Velho do Rio (Osmar Prado). “Onde você está indo com tanta pressa, Tadeu?”, questiona a entidade. “O senhor é o Velho do Rio?”, rebate o rapaz.

Depois de se apresentar, o Velho chama o peão para uma conversa. A entidade questiona se Tadeu ia embora de casa sem pedir a benção para seu pai. É então que o rapaz responde: “ele não é meu pai”.

“Você conhece algum outro?”, pergunta o Velho. “Eu pensava que ele era o meu pai, mas ele não é”, continua o filho de Filó. “E quem te falou essa besteira?”, questiona o personagem místico. “Eu ouvi ele conversando com a mãe lá na cozinha. E o senhor falou que eu não sou seu neto.”

O Velho continua: “quando eu falei que você não era meu neto, eu estava falando de sangue. Mas não estava falando de amor. Claro que você é meu neto”. Tadeu não se convence e diz que é filho de uma mulher de currutela que nem sabe quem é seu pai. A entidade continua falando que apesar do rapaz não ter ligação sanguínea com Zé, eles sempre serão pai e filho. “Volta lá e diz que eu falei contigo, que eu te chamei de neto”.

Tadeu volta para a fazenda e se reconcilia com Filó e José Leôncio.

Tadeu Pantanal final

Apesar de não ser filho legítimo de José Leôncio, Tadeu continuará sendo considerado irmão de Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos).

Será ele quem vai ficar com a sela de prata. A competição pelo item não vai competir, pois o primogênito de José Leôncio vai desistir por não se achar merecedor de ficar com o objeto. Já Jove perderá o interesse pela sela pois estará mais ocupado cuidando dos negócios do pai e de seu casamento com Juma (Alanis Guillen).

Tadeu também herdará os negócios de José Leôncio, assim como os demais irmãos. Jove tocará as empresas do rei do gado, mas contará com a ajuda dos rapazes.

No amor, o rapaz também terá um final feliz. Ele se casará com Zefa (Paula Barbosa) em uma cerimônia realizada na fazenda.

